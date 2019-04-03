Trump: Meksika sınırını kapatmaya yüzde 100 hazırım

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırını kapatmaya 'yüzde 100 hazır olduğunu' söyleyerek, Kongre ve Orta Amerika hükümetlerini ülkeye göçmen akışını engellemek için harekete geçme konusunda uyardığını dile getirdi.

© AP Photo / Evan Vucci Trump: Rusya’yla ilişkileri normalleştirme niyetimizden vazgeçmiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, komşu ülkenin yetkililerinin göçmen akışını durduramaması halinde Meksika ile ülkesi arasındaki sınırı kapatmaya hazır olduğunu söyledi.

Trump, "Meksika bunu yapmazsa ya da kongre ile duvar konusunda bir anlaşmaya varmazsak sınır kapatılacak. Yüzde 100 hazırız. Elbette, bunun ekonomi üzerinde olumsuz bir etkisi olacak. Ancak güvenlik daha önemli" açıklamasını yaptı.

'BELKİ DE EN İYİ KARAR BU OLUR'

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders de Trump'ın bu sözlerinin tehdit olmadığını söyledi. "Sınırın kapatılması ilk seçeneğimiz değil" ifadesini kullanan Sanders, "Belki de en iyi karar bu olur" dedi.

Trump ayrıca, göreve başladığından bu yana NATO'nun savunma harcamalarındaki artıştan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Çok büyük ilerlemeler kaydedildi ve NATO çok daha güçlü" dedi.