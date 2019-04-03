Müstakbel rakiplerin erken 'öpücük' polemiği: Trump, 'Biden gibi' hissetmiş

ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde kendisi gibi cinsel taciz suçlamalarıyla gündemden düşmeyen ‘müstakbel rakibi' Joe Biden'ı tiye aldı. Bir generali öpmek istediğini anlatan Trump, "Biden gibi hissettim" dedi.

Kadınlara yönelik tacize varan hareketleriyle gündemden düşmeyen Başkan Trump, yine kendisi gibi benzer konularla anılan Joe Biden'a gönderme yaptı.

DEDİM Kİ 'GENERAL GEL BURAYA VE BANA BİR ÖPÜCÜK VER'

Ulusal Cumhuriyetçiler Kongre Komitesi bağış yemeğinde konuşan Trump, Irak'ta tanıştığı bir generalden bahsetti. Suriye'deki IŞİD militanlarına karşı mücadele sözü veren, adını açıklamadığı generali öpmek istediğini anlatan Trump, "Dedim ki, ‘General: Gel buraya ve bana bir öpücük ver. Joe Biden gibi hissettim" dedi. Trump, gülüşmeler ve alkışlarla karşılandı.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski ABD'de Demokratların 2020 seçimleri için favori adayı Joe Biden

Demokrat Biden, 2020 başkanlık seçimlerine aday adaylığını koymuştu.

BIDEN 'HATIRLAMIYORUM' DİYOR

ABD'de Barack Obama yönetimi döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Biden ile ilgili tacize varan ‘uygunsuz davranışları' gerekçesiyle gündeme getirilen şikâyetler, özellikle başkan adaylığını açıklamasıyla artmıştı.

Son olarak, 2014'te Nevada eyaletinde vali yardımcılığı için yarışmış Demokrat Partili aktivist Lucy Flores, Biden'ın ellerini omzuna koyarak başının arkasından öptüğünü dile getirmişti.

© REUTERS / Alexander Drago Eski kampanya çalışanından Trump'a taciz davası: Beni zorla öptü

Biden ise olayı hatırlamadığını ve kamusal yaşamda bir kez bile uygunsuz şekilde davranmadığını savunmuştu. Şu ana kadar dört kadın Biden hakkında benzer suçlamalarda bulundu.

TRUMP DA AŞAĞI KALMIYOR

Ancak Trump da sık sık benzer şikâyetlerle gündeme geliyor. Son olarak seçim kampanyasında görev alan Alva Johnson adlı bir kadın, 2016'da Florida eyaletinin Tampa kentindeki bir mitingde kendisini rızası dışında öptüğünü öne sürdüğü Trump'a dava açmıştı.