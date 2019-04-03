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12:46 03 Nisan 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Cumhuriyetçiler Kongre Komitesi bağış yemeğinde konuştu.

    Müstakbel rakiplerin erken 'öpücük' polemiği: Trump, 'Biden gibi' hissetmiş

    © REUTERS / Joshua Roberts
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde kendisi gibi cinsel taciz suçlamalarıyla gündemden düşmeyen ‘müstakbel rakibi' Joe Biden'ı tiye aldı. Bir generali öpmek istediğini anlatan Trump, "Biden gibi hissettim" dedi.

    ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden
    © AFP 2019 / Mustafa Özer
    İki kadın, Joe Biden'ı sarkıntılıkla suçladı: ABD Başkanlığına adaylığını koyma, zorla güzellik olmaz
    Kadınlara yönelik tacize varan hareketleriyle gündemden düşmeyen Başkan Trump, yine kendisi gibi benzer konularla anılan Joe Biden'a gönderme yaptı. 

    DEDİM Kİ 'GENERAL GEL BURAYA VE BANA BİR ÖPÜCÜK VER'

    Ulusal Cumhuriyetçiler Kongre Komitesi bağış yemeğinde konuşan Trump, Irak'ta tanıştığı bir generalden bahsetti. Suriye'deki IŞİD militanlarına karşı mücadele sözü veren, adını açıklamadığı generali öpmek istediğini anlatan Trump, "Dedim ki, ‘General: Gel buraya ve bana bir öpücük ver. Joe Biden gibi hissettim" dedi. Trump, gülüşmeler ve alkışlarla karşılandı.

    Joe Biden
    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
    ABD'de Demokratların 2020 seçimleri için favori adayı Joe Biden
    Demokrat Biden, 2020 başkanlık seçimlerine aday adaylığını koymuştu.

    BIDEN 'HATIRLAMIYORUM' DİYOR

    ABD'de Barack Obama yönetimi döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Biden ile ilgili tacize varan ‘uygunsuz davranışları' gerekçesiyle gündeme getirilen şikâyetler, özellikle başkan adaylığını açıklamasıyla artmıştı.

    Son olarak, 2014'te Nevada eyaletinde vali yardımcılığı için yarışmış Demokrat Partili aktivist Lucy Flores, Biden'ın ellerini omzuna koyarak başının arkasından öptüğünü dile getirmişti.

    Donald Trump
    © REUTERS / Alexander Drago
    Eski kampanya çalışanından Trump'a taciz davası: Beni zorla öptü
    Biden ise olayı hatırlamadığını ve kamusal yaşamda bir kez bile uygunsuz şekilde davranmadığını savunmuştu. Şu ana kadar dört kadın Biden hakkında benzer suçlamalarda bulundu.

    TRUMP DA AŞAĞI KALMIYOR

    Ancak Trump da sık sık benzer şikâyetlerle gündeme geliyor. Son olarak seçim kampanyasında görev alan Alva Johnson adlı bir kadın, 2016'da Florida eyaletinin Tampa kentindeki bir mitingde kendisini rızası dışında öptüğünü öne sürdüğü Trump'a dava açmıştı.

    Etiketler:
    demokrat, Öpücük, Başkan, Aday, cinsel taciz, Taciz, Lucy Flores, Alva Johnson, Donald Trump, Joe Biden, Irak, ABD
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