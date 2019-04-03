Müstakbel rakiplerin erken 'öpücük' polemiği: Trump, 'Biden gibi' hissetmiş

DEDİM Kİ 'GENERAL GEL BURAYA VE BANA BİR ÖPÜCÜK VER'
Ulusal Cumhuriyetçiler Kongre Komitesi bağış yemeğinde konuşan Trump, Irak'ta tanıştığı bir generalden bahsetti. Suriye'deki IŞİD militanlarına karşı mücadele sözü veren, adını açıklamadığı generali öpmek istediğini anlatan Trump, "Dedim ki, ‘General: Gel buraya ve bana bir öpücük ver. Joe Biden gibi hissettim" dedi. Trump, gülüşmeler ve alkışlarla karşılandı.
BIDEN 'HATIRLAMIYORUM' DİYOR
ABD'de Barack Obama yönetimi döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Biden ile ilgili tacize varan ‘uygunsuz davranışları' gerekçesiyle gündeme getirilen şikâyetler, özellikle başkan adaylığını açıklamasıyla artmıştı.
Son olarak, 2014'te Nevada eyaletinde vali yardımcılığı için yarışmış Demokrat Partili aktivist Lucy Flores, Biden'ın ellerini omzuna koyarak başının arkasından öptüğünü dile getirmişti.
TRUMP DA AŞAĞI KALMIYOR
Ancak Trump da sık sık benzer şikâyetlerle gündeme geliyor. Son olarak seçim kampanyasında görev alan Alva Johnson adlı bir kadın, 2016'da Florida eyaletinin Tampa kentindeki bir mitingde kendisini rızası dışında öptüğünü öne sürdüğü Trump'a dava açmıştı.
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