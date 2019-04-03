Trump babasının doğum yerini yine karıştırdı

Trump'ın son gafı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede geldi.
'ANGELA'YA SAYGI DUYUYORUM'
Bazı ülkelerin ittifaka daha fazla katkı yapması gerektiğine dair tepki çeken görüşlerini bir kez daha tekrarlayan Trump, şu ifadeleri kullandı: "Mesela Almanya, doğrusu kendi paylarını ödemiyorlar. (Almanya Başbakanı Angela Merkel) Angela'ya ve ülkelerine büyük saygı duyuyorum. Benim babam da Alman. Doğru mu? Alman'dı. Almanya'nın oldukça harika bir yerinde doğdu, bu yüzden Almanya'nın dilinden anlarım."
Trump, again, falsely claims his father was born in Germany. He wasn't pic.twitter.com/GbM0CJzrmB— The Independent (@Independent) 3 Nisan 2019
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Aynı ay, AB ile ticaret konusunda konuşan Trump, "Ebeveynlerimden ikisinin de AB sınırlarında doğduğunu unutmayın, tamam mı?" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra Brüksel'deki bir basın toplantısında, "Almanya'ya büyük saygım var. Babam Almanya'da doğdu" diye konuşmuştu.
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