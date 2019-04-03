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17:24 03 Nisan 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump babasının doğum yerini yine karıştırdı

    © Sputnik / Алексей Агарышев
    ABD
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    Aksi çoktan kanıtlanmış olsa da ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha babasının Almanya'da doğduğunu söyledi.

    Donald Trump, kızı İvanka ve torunu Arabella ile birlikte New York’ta.
    © AP Photo / Evan Vucci
    Trump'ın dedesi Almanya'dan sınır dışı edilmemek için yalvarmış
    ABD Başkanı Donald Trump, babası Fred Trump'ın babasının doğum yerini 1 yıldan kısa bir süre içinde en az dördüncü kez yanlış söyledi.

    Trump'ın son gafı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede geldi. 

    'ANGELA'YA SAYGI DUYUYORUM' 

    Bazı ülkelerin ittifaka daha fazla katkı yapması gerektiğine dair tepki çeken görüşlerini bir kez daha tekrarlayan Trump, şu ifadeleri kullandı: "Mesela Almanya, doğrusu kendi paylarını ödemiyorlar. (Almanya Başbakanı Angela Merkel) Angela'ya ve ülkelerine büyük saygı duyuyorum. Benim babam da Alman. Doğru mu? Alman'dı. Almanya'nın oldukça harika bir yerinde doğdu, bu yüzden Almanya'nın dilinden anlarım."

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    Donald Trump
    © AFP 2019 /
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    Ancak Trump'ın babası Fred Trump, 1905 yılında New York eyaletinin kuzeydoğusunda bulunan Bronx'ta doğdu. Trump'ın büyükbabası Frederick ve büyükannesi Elizabeth'in ise Almanya'da doğduğu ve daha sonra ABD'ye geldiği ortaya çıkmıştı. 

    ABD BASINI: NEDENSE BUNU TEKRARLAYIP DURUYOR

    Donald Trump
    © REUTERS / Alexander Drago
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    Son gafla tekrar konu gündeme gelirken ABD medyası da "Trump her nedense babasının Almanya'da doğduğunu söyleyip duruyor" yorumunu yaptı. Temmuz 2018'deki bir röportajında Trump iddiasını ilk kez dile getirmiş ve ebeveynlerinin Avrupa'da doğduğunu söylemişti. Annesi Mary Anne'in İskoçya'da doğduğunu söyleyen Trump, "Bu ülkeleri seviyorum. Almanya'yı ve bütün diğer ülkeleri, İskoçya'yı" demişti.

    Aynı ay, AB ile ticaret konusunda konuşan Trump, "Ebeveynlerimden ikisinin de AB sınırlarında doğduğunu unutmayın, tamam mı?" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra Brüksel'deki bir basın toplantısında, "Almanya'ya büyük saygım var. Babam Almanya'da doğdu" diye konuşmuştu.

    Etiketler:
    Doğum, NATO, Mary Anne Trump, Elizabeth Trump, Frederick Trump, Fred Trump, Donald Trump, Jens Stoltenberg, Bronx, New York, Almanya, ABD
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