Trump: Şi'ye 'Kral' diye seslendim, önce reddetti ancak sonra hoşuna gitti

CNN'de yer alan habere göre Trump, "Bana, 'Ben kral değilim, devlet başkanıyım' dedi. Ben de 'Hayır, sen ömür boyu başkansın, bu yüzden kralsın' dedim. Hoşuna gitti, onunla çok iyi geçiniriz" ifadelerini kullandı.
Trump'ın konuşması ise salonda gülüşmelere yol açtı.
Trump'ın Kasım 2017'de Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretten birkaç ay sonra, Mart 2018'de Şi'nin bir dönemden fazla devlet başkanlığı yapabilmesinin önündeki yasal engel kaldırıldı.
Trump, 2017 yılındaki ziyaretinde üst düzey seremoniyle karşılanmıştı. Daha sonra ise iki ülke arasında başlayan ticaret savaşı, ilişkilerin gerilmesine yol açtı.
'BİZİ YAKALAYACAKLAR'
Cumhuriyetçi Komite'de yaptığı konuşmada Trump, Çin ekonomisinin ABD'yi yakalayacağını belirterek şunları söyledi:
'BİZDEN YARARLANDILAR, BUNU BİZİM ONLARA YAPMAMIZ GEREKİRDİ'
ABD'li ve Çinli müzakereciler ise geçtiğimiz haftalarda kapsamlı bir ticaret anlaşması yapmak için Pekin ve Washington'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiler.
Trump, Çin'in 'kronik ticari suistimaline' karşı olduklarını belirtti ve "Ülkemiden yararlandılar, bunu biliyorsunuz. Ancak bunun için onlara saygı duyuyorum. Bunu bizim onlara yapmamız gerekiyordu" dedi.
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