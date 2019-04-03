Trump: Şi'ye 'Kral' diye seslendim, önce reddetti ancak sonra hoşuna gitti

ABD Başkanı Donald Trump, 2017 yılında Çin'e yaptığı ziyarette Devlet Başkanı Şi Cinping'e 'Kral' diye seslendiğini, Şi'nin önce reddettiğini ancak kendisi ısrar edince bu ifadeden 'hoşnut göründüğünü' söyledi.

© REUTERS / Carlos Barria Trump: Şi'ye Suriye haberini verdiğimde dünyanın en güzel çikolatalı pastasını yiyorduk

Washington'da dün düzenlenen Cumhuriyetçi Ulusal Komite (RNC) yemeğinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping'e 'Kral' ifadesiyle seslendiğini ancak Şi reddetse de ısrar ettiğini söyledi.

CNN'de yer alan habere göre Trump, "Bana, 'Ben kral değilim, devlet başkanıyım' dedi. Ben de 'Hayır, sen ömür boyu başkansın, bu yüzden kralsın' dedim. Hoşuna gitti, onunla çok iyi geçiniriz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın konuşması ise salonda gülüşmelere yol açtı.

Trump'ın Kasım 2017'de Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretten birkaç ay sonra, Mart 2018'de Şi'nin bir dönemden fazla devlet başkanlığı yapabilmesinin önündeki yasal engel kaldırıldı.

Trump, 2017 yılındaki ziyaretinde üst düzey seremoniyle karşılanmıştı. Daha sonra ise iki ülke arasında başlayan ticaret savaşı, ilişkilerin gerilmesine yol açtı.

'BİZİ YAKALAYACAKLAR'

Cumhuriyetçi Komite'de yaptığı konuşmada Trump, Çin ekonomisinin ABD'yi yakalayacağını belirterek şunları söyledi:

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

"Kısa bir zaman periyodu içerisinde bizi yakalayacaklar. İki yıl içerisinde, başkanlık dönemimin sonunda bizi yakalayacaklar. Ancak şu an için görünen şey, bunun uzun zaman alacağı."

'BİZDEN YARARLANDILAR, BUNU BİZİM ONLARA YAPMAMIZ GEREKİRDİ'

ABD'li ve Çinli müzakereciler ise geçtiğimiz haftalarda kapsamlı bir ticaret anlaşması yapmak için Pekin ve Washington'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiler.

Trump, Çin'in 'kronik ticari suistimaline' karşı olduklarını belirtti ve "Ülkemiden yararlandılar, bunu biliyorsunuz. Ancak bunun için onlara saygı duyuyorum. Bunu bizim onlara yapmamız gerekiyordu" dedi.