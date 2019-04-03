Pence: Türkiye, Rusya'dan S-400 almakla NATO ortaklığı arasında seçim yapmalı

"Türkiye seçimini yapmalı" diyen Pence, "Dünyanın en başarılı askeri ittifakının önemli bir ortağı olarak kalmak mı istiyor yoksa pervasız kararlar alarak bu ortaklığın güvenliğini riske atmak mı istiyor?" ifadelerini kullandı.
Pence, "Türkiye'nin S-400 alımı NATO'ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır" diye konuştu.
.@mike_pence, @MunSecConf, @AtlanticCouncil ve @gmfus’un düzenlediği #NATOEngages etkinliğinde “Türkiye seçimini yapmalı” ifadesini kullandı, #S400 süreci tamamlanırsa “ortak #F35 programından çıkarılma riski” olduğunu söyledi, ve “ittifakı zayıflatmayın” uyarısında bulundu. pic.twitter.com/YaLukE1dnq— Aykan Erdemir (@aykanerdemir) April 3, 2019
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