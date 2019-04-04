ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yeni sözcüsü belli oldu

Pompeo'nun açıklamasından kısa süre sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün kullandığı "statedeptspox" uzantılı Twitter hesabı, Orgatus'un fotoğrafı ve bilgileri ile güncellendi.
İlk Twitter paylaşımında Pompeo'ya teşekkür eden Ortagus, daha önceki Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert gibi muhafazakar ve ABD Başkanı Donald Trump'a yakın olarak bilinen Fox News kanalından Bakanlığa geçen isimlerden biri oldu.
Ortagus, ulusal güvenlik analisti olarak yorum yaptığı Fox News kanalından geçen hafta ayrılmıştı.
Önceki sözcü Nauert, ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday gösterildiği için Bakanlıktaki görevinden ayrılmış ancak daha sonra ailevi nedenlerle BM için önerilen görevden de geri çekilmişti.
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