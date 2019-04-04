Trump'ın vergi beyannamesi mercek altında

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Partililer arasında yeni bir tartışma başladı. Demokratlar Trump'ın vergi beyannamelerinin dökümünü istiyor. Trump, eski ABD Başkanı Richard Nixon'dan bu yana ödediği vergiler konusunda şeffaf olmayan ilk başkan.

Temsilciler Meclisi'nde yıl başından bu yana çoğunluğu elde eden Demokratların ABD Başkanı Donald Trump üzerindeki baskısı artıyor. Demokrat Partililer, Başkan Trump'ın 2013- 2018 yılları arasındaki vergi beyannamelerinin dökümünü talep ediyor.

© AFP 2019 / Trump, Alman bankasından 2 milyar dolar kredi çekmiş

Temsilciler Meclisi Gelir ve Vergi Komitesi Temsilcisi Richard Neal, ABD vergi otoritesi IRS'ten Trump'ın ve ona bağlı şirketlerin vergi beyannamelerinin dökümünün 10 Nisan'a kadar verilmesini istedi.

Başkan adaylarının normalde seçim kampanyaları sırasında açıklamaları beklenen vergi beyannamesini Trump bugüne kadar kamuya açıklamadı. Trump, 1969-1974 yılları arasında görev yapan 37. ABD Başkanı Nixon'dan bu yana, vergi beyannamesini açıklamayan ilk başkan.

Kamuoyuna açıklamamasına neden olarak vergi beyannamesinin çok karmaşık olduğunu ve insanların anlamayacağını söyleyen Trump'ın rakipleri ise birşeyler sakladığından şüpheleniyor.

Trump, Kongre'den aldığı bilgilendirmeye yanıt olarak, zaten yıllardır kendisinin ve şirketlerinin mali denetim altında olduğunu söyledi, daha sonra ise "Demokratlara onları mutlu edecek hiçbir şey veremeyiz. Bu, ülkemiz tarihindeki en üst düzey Cumhurbaşkanlığı Tacizi!" şeklinde bir tweet attı.

There is nothing we can ever give to the Democrats that will make them happy. This is the highest level of Presidential Harassment in the history of our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2019

Ancak IRS, denetlenen kişilerin vergi dökümlerini vermekten muaf olmadıklarını belirtiyor.

CUMHURİYETÇİLERİN GİZLİLİK ENDİŞESİ

Öte yandan, Cumhuriyetçiler'den Kevin Brady, Trump'ın vergi beyannamesini vermesinin kişisel gizliliğe aykırı olacağını belirtti.

IRS'nin Hazine Müsteşarlığı'na bağlı olmasının, Hazine Sekreteri Steven Mnuchin'in beyannemeyi Kongre'de açıklayabileceği kaygısı yarattığı belirtiliyor. Ancak Mnuchin geçen Mart ayında Kongre'de yaptığı konuşmada hiçkimsenin vergi dökümünü açıklamadığı gibi Trump'ınkini de açıklamayacağını söylemişti.