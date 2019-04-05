Bolton: Türk Dışişleri Bakanı'yla yapıcı bir görüşme yaptık

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'de yaptığı görüşmenin ardından, "Türk Dışişleri Bakanı'yla yapıcı bir görüşme yaptık" dedi.

NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla Washington'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington programının sonunda Bolton ile bir araya geldi.

Yaklaşık 40 dakika sürdüğü ve verimli geçtiği belirtilen görüşmede, Türk-Amerikan ilişkilerine dair son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Bolton konuya ilişkin açıklamasında, "Türk Dışişleri Bakanı'yla yapıcı bir görüşme yaptık" dedi.

Washington'daki programını tamamlayan Bakan Çavuşoğlu'nun Türk vatandaşlarıyla ve Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya gelmek ve iş dünyasının temsilcileriyle buluşmak üzere Florida eyaletine hareket ettiği kaydedildi.

İki günlük yoğun Washington programında NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başta olmak üzere çok sayıda etkinliğe katılan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile ikili ilişkileri ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirmiş, ayrıca çok sayıda ülkenin dışişleri bakanlarıyla temaslarda bulunmuştu.