'NATO’nun jübile kutlamalarına Almanya ve Türkiye’den hak talep eden ABD gölge düşürdü'

Washington’da devam eden NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda ABD’nin Rusya’dan dolayı Almanya ve Türkiye’ye yönelttiği hak iddialarının, İttifakın 70. Yılı dolayısıyla yapılan jübile kutlamalarına gölge düşürdüğü öne sürüldü.

© AFP 2019 / BENOIT DOPPAGNE 'Türkiye, NATO’dan ihraç edilebilir mi?'

Brüksel'de diplomatik bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada Washington'da NATO'nun 70. Yılı dolayısıyla yapılan jübile kutlamalarına, Rusya'dan dolayı Almanya ve Türkiye'ye hak iddiaları yönelten ABD'nin gölge düşürdüğünü belirtti.

Avrupalı diplomat, "ABD'nin Almanya ve Türkiye'ye yönelttiği hak iddiaları, NATO ülkeleri dışişleri bakanlarının ittifakın 70. yıldönümü dolayısıyla yaptığı kutlama atmosferini soğuttu. ABD'nin, Almanya'yı ‘Rus tehdidinin' karşısında savunma giderlerini gerektiği kadar arttırmayarak ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımına destek vererek Transatlantik birliğini baltalamakla, Türkiye'yi de Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almakla suçlamasının ardından ortalık gerildi" diye konuştu.