ABD'de bir kişi, korsan kıyafeti ve 'Amerika'yı yeniden harika yap' şapkasıyla kılıçlı saldırı gerçekleştirdi

ABD'de korsan kıyafeti giyen ve Trump'ın seçim kampanyasında öne çıkan 'Make America Great Again' (Amerika'yı yeniden harika yap) yazılı şapka takan bir kişi San Francisco'da bulunan bir paten pistinde yaşanan kılıçlı saldırıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

© AP Photo / Eric Gay ABD'de silahlı saldırı: 5 polis yaralandı

ABD polisi tarafından verilen bilgiye göre, San Franciso'da yaşayan Leor Bergland isimli 30 yaşındaki bir kişi, cinayet, kargaşaya yol açmak, ağırlaştırılmış saldırı, gizli bir kesici alet taşımak ve silah kullanmak suçlarından yargılanmak üzere San Francisco Bölge Hapisanesi'ne konuldu.

Geçen cuma gecesi düzenlenen saldırıda, Bergland'ın San Francisco'da bulunan bir paten pistinin yanında bulunan kilisenin civarında elindeki kılıçla bir kişinin elini yaraladığı belirtildi.

Saldırıyı korsan kıyafeti giyerek ve Trump'ın seçim kampanyasında öne çıkan 'Make America Great Again' (Amerika'yı yeniden harika yap) sloganının yazılı olduğu bir şapka takarak gerçekleştiren Bergland'ın kılıçla bir kişinin elini keserek bölgeden kaçtığı öğrenildi.

KURBAN, SALDIRGANIN ŞAPKASINI ALDI

© AP Photo / Scott Smith ABD'de iş yerine silahlı saldırı: 4 polis yaralı

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan kişinin ise saldırı esnasında Bergland'ın şapkasını aldığı belirtildi.

Bergland'ın ayrıca daha önce de çeşitli suçlardan gözaltına alındığı öğrenildi.

Eli kesilen kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanede tedavi altına aındığı öğrenildi.