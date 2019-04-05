Pentagon: S-400'ler konusunda çözüm için Türkiye'yle teknik çalışma grubu kurmayı planlamıyoruz

Rus basınına açıklamalarda bulunan Pahon, "Türk temsilcilerin bu hafta önerdiği teknik çalışma grubunun kurulmasına gerek yok. ABD, mevcut durumdan çıkış yolu için bu seçenek üzerinde durmuyor" dedi.

'ÇÖZÜM İÇİN TÜRKLERLE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ'

Pahon, teslimatın ve Türkiye'de F-35'lere ilişkin olarak yürütülen çalışmaların durdurulmasına rağmen, ABD'nin Türk partnerleriyle her iki tarafın kabul edilebileceği bir çözüm bulunması için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Daha önce Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 konusundaki net kararı göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin F-35 operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır. Bu önemli konuyla ilgili Türkiye ile diyaloğumuz devam etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.