Pentagon: S-400'ler konusunda çözüm için Türkiye'yle teknik çalışma grubu kurmayı planlamıyoruz

'ÇÖZÜM İÇİN TÜRKLERLE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ'
Pahon, teslimatın ve Türkiye'de F-35'lere ilişkin olarak yürütülen çalışmaların durdurulmasına rağmen, ABD'nin Türk partnerleriyle her iki tarafın kabul edilebileceği bir çözüm bulunması için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.
Daha önce Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 konusundaki net kararı göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin F-35 operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır. Bu önemli konuyla ilgili Türkiye ile diyaloğumuz devam etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.
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