Trump yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'nın ABD vizesini iptal etti

Trump yönetimi, ABD askerleri hakkındaki suistimal iddialarını soruşturma veya bu konuda kovuşturma başlatma girişiminde bulunan BM'ye bağlı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) personeline vize vermeme ya da vizelerini iptal etme kararını hayata geçiriyor.

© AFP 2019 / Win McNamee ABD, askerlerinin Afganistan'daki suçlarının araştırılmasına izin vermeyecek

ABD, UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'nın vizesini iptal etti. Gambiya vatandaşı Bensouda, Kasım 2017'de UCM yargıçlarından, Afganistan'daki ABD askerlerinin potansiyel savaş suçlarını soruştırmak için yetki talep etmişti. Olası soruşturmanın Afganistan'daki gözaltı merkezlerindeki CIA faaliyetlerini, yani işkence ve öldürmeleri de kapsaması bekleniyor.

ABD'nin hamlesinin ardından UCM Başsavcısı'nın ofisinden yapılan açıklamada UCM'nin kuruluşuna temel oluşturan Roma Anlaşması uyarınca bağımsız ve tarafsız yetki sahibi Bensouda'nın Lahey merkezli mahkeme için görevini korku duymadan ya da iltimas geçmeden yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.

© REUTERS / RonenZvulun Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Uluslararası Ceza Mahkemesi bizim için zaten ölüdür

UCM, Trump yönetiminin vize iptal kararının, Bensouda'nın BM Güvenlik Konseyi'ne brifing vermek için New York'a yaptığı düzenli ziyaretleri etkilemesini beklemediğini duyurdu. BM'deki görevler otomatik olarak diplomatik dokunulmazlık kazandıryor.

Washington'ın 2002'den beri tanımadığı UCM, ABD'nin 2002'de başlayan işgalinden beri Afganistan'da olan bitenlere tam teşekküllü soruşturma açıp açmama konusunda henüz karar vermedi.