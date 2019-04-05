Trump yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'nın ABD vizesini iptal etti

ABD'nin hamlesinin ardından UCM Başsavcısı'nın ofisinden yapılan açıklamada UCM'nin kuruluşuna temel oluşturan Roma Anlaşması uyarınca bağımsız ve tarafsız yetki sahibi Bensouda'nın Lahey merkezli mahkeme için görevini korku duymadan ya da iltimas geçmeden yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.
UCM, Trump yönetiminin vize iptal kararının, Bensouda'nın BM Güvenlik Konseyi'ne brifing vermek için New York'a yaptığı düzenli ziyaretleri etkilemesini beklemediğini duyurdu. BM'deki görevler otomatik olarak diplomatik dokunulmazlık kazandıryor.
Washington'ın 2002'den beri tanımadığı UCM, ABD'nin 2002'de başlayan işgalinden beri Afganistan'da olan bitenlere tam teşekküllü soruşturma açıp açmama konusunda henüz karar vermedi.
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