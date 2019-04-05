Trump sınır kapatma ısrarını bıraktı, gümrük tarifesiyle tehdit etti

"Meksika sınırını kapatmaya yüzde 100 hazırım" diyen ABD Başkanı Trump bu ısrarından şimdilik döndü. Trump bunun yerine, Meksika'dan ABD'ye gelecek araçlardam gümrük tarifesi alacağını belirtti.

© AP Photo / Evan Vucci Trump: Meksika sınırını kapatmaya yüzde 100 hazırım

Güney sınırını kapatma tehdidini ‘şimdilik' bir kenara bırakan ABD Başkanı Donald Trump, bunun yerine Meksika'dan ABD'ye gelecek araçlara gümrük tarifesi uygulayabileceğini söyledi.

Washington'da gazetecilere açıklama yapan Trump, daha az dramatik önlemler almayı deneyebileceğini belirtti.

'YA BİRİ YA DİĞERİ'

Trump, "Meksika bizim sınırı kapatacağımızı anladı ya da ben araçlara gümrük tarifesi koyacağım. Birini ya da diğerini yapacağım. Büyük ihtimalle tarifelerle işe başlarım" dedi.

Trump, "Sınırı kapatmak zorunda kalacağımızı bile düşünmüyorum çünkü Meksika'dan ABD'ye gelecek araçlara uygulanacak gümrük tarifesi cezaları, yüzde 25 oranında, çok ağır olacaktır" diye de ekledi.

Meksika'ya göçmen akışını durdurma konusunda uyarı yapan Trump, en son sınırı kapatmaya ‘yüzde 100 hazır' olduğunu söylemişti. Trump, "Meksika bunu yapmazsa ya da kongre ile duvar konusunda bir anlaşmaya varmazsak sınır kapatılacak. Yüzde 100 hazırız. Elbette, bunun ekonomi üzerinde olumsuz bir etkisi olacak. Ancak güvenlik daha önemli" demişti.