Pompeo: ABD, Rus askerlerinin Venezüella’daki varlığına yanıt vermeye hazır

Pompeo, NATO dışişleri bakanları görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, görüşmede Rus askerlerin Venezüella'daki varlığını da gündeme getirdiklerini ve Rus askerlerin Venezüella'dan ayrılması gerektiğini tekrarladıklarını söyledi.

Pompeo, "Biz bunu, Rusya'nın dünya genelindeki diğer çabaları bağlamında konuştuk. Ukrayna, Suriye ve Venezüella'daki kötü niyetli faaliyetini, Azak Denizi'nde yaptıklarını görüştük. Her olayda, kolektif bir yanıt vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Venezüella için ABD ve verilecek yanıtı hazır" ifadelerini kullandı.

Daha önce İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Washington'daki NATO dışişleri bakanları toplantısında ABD'nin Rus askerlerinin Venezüella'daki varlığını gündeme getirmek istediğini belirtmiş ancak Venezüella'nın NATO'nun sorunu olmadığını vurgulayarak "Venezüella'yı konuşmadık" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusyanın Venezüella'ya sağladığı askeri teçhizatın ve bunlarının bakım-onarımının, meşru temelde bulunduğunu açıklamıştı.