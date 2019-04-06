Beyaz Saray: ABD ve Çin, nihai bir anlaşma için hazır değil

ABD ve Çin arasında 3 gün süren üst düzey ticaret görüşmelerine dair Beyaz Saray'dan açıklama geldi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı açıklamada ABD ve Çin'in 'verimli toplantılar' gerçekleştirdiğini söyleyerek, 'sayısız kilit konu üzerinde ilerleme kaydedildiğini' dile getirdi.
Taraflar arasında kaydadeğer çalışmaların sürdüğünü belirten Sanders, yetkililerin olağanüstü sorunları çözmek için 'sürekli temas halinde' olacağını sözlerine ekledi.
Geçtiğimiz saatlerde Trump yönetimi yetkilileri, müzakereler hakkında bir zaman çizelgesi vermeyi reddetmişti.
Kudlow, bunun öncesinde, çarşamba günü Washington'da başlayan görüşmelerin üç günden uzun süreceğini söyleyerek, haftasonu devam edebileceğinin işaretini vermişti.
Kudlow, görüşmelerin sonuçlandırılmasına ilişkin zaman çizelgesinin açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin soruya, görüşmelerin sonlanması için bir tarih belirlenmediğini söyleyerek, "(Görüşmeler) Hiçbir zaman takvim odaklı olmadı" cevabını verdi.
ABD Başkanı Trump, geçen gün Çin ve ABD müzakere heyetleriyle Oval Ofis'te basına yaptığı açıklamada, "Gidecek yolumuz var ama çok uzak değil" derken, bugüne kadar birçok konuda mutabakat sağlandığını, hemfikir olunacak az mesele kaldığını söylemişti.
ABD Başkanı, iki ülke için ‘muazzam bir şeye' haftalar kaldığı öngörüsünde bulunarak, müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılması durumunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile zirve yapma arzusunu dile getirmişti.
ABD Başkanı Trump, Çin ile yeni ticaret anlaşması sağlanamazsa 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranını yüzde 25'e çıkaracağını açıklamıştı.
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, 1 Aralık'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelmiş, ülkeleri arasında bir süredir devam eden "ticaret savaşının" yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük ‘ateşkes' üzerinde mutabık kalmıştı.
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