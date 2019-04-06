'Washington, Venezüella'ya karşı askeri müdahaleyi ciddi olarak düşünüyor'

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, gazetecilere verdiği demeçte Venezüella'ya karşı askeri müdahaleyi ciddi olarak göz önünde bulundurduklarını berlitti.

© REUTERS / Bruno Kelly ABD'den Venezüella devlet petrol şirketi de dahil 3 şirkete yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Venezüella'da yaşanan gelişmeler karşısında askeri müdahaleyi ciddi olarak göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Doğrusu, Başkan Trump'ın söylediği askeri bir seçenek de masada ve masada kalmaya devam ediyor" dedi.

"Açıkçası bu çok ciddi bir opsiyon" diyen yetkili, yönetimin askeri seçeneği ciddi olarak düşündüğünü dile getirdi.

Ayrıca yetkili, Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'ya bağlı gemilere ve şirketlere uygulanan son yaptırımların Ulusal Meclis'in talebi üzerine uygulandığını ifade etti.

Ulusal Meclis'in başkanlığını ise ABD tarafından Venezüella'nın 'geçici başkanı' ilan edilen Juan Guaido yürütüyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçen gün PDVSA'nın sahibi olduğu ve işlettiği 34 gemiye ve Venezüella petrolünü Küba'ya transfer eden iki şirkete yaptırım uyguladıklarını açıklamıştı.

ABD, Venezüella'da hükümetin önemli gelir kaynaklarından biri olan PDVSA'ya geçtiğimiz ocak ayında da yaptırımlar getirmişti.