ABD'li üst düzey yetkili: Guaido’nun tutuklanması Maduro’nun son hatası olacak

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Venezüella'da kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden muhalif lider Juan Guaido’nun tutuklanmasının ‘çok ciddi sonuçlara’ yol açacağını ve mevcut yönetimin ‘son hatası’ olacağını belirtti.

© AFP 2019 / Yuri Cortez Venezüella'da Guaido için cezai süreç başladı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, basın mensuplarına yaptığı açıklamada muhalif lider Juan Guaido’nun tutuklanmasının ‘çok ciddi sonuçlara’ yol açacağını ve mevcut yönetimin ‘son hatası’ olacağını kaydetti.

Yetkili, “Juan Guaido’nun tutuklanması, sadece ABD tarafından değil, uluslararası toplum tarafından da çok ciddi sonuçlara yol açacak. Avrupa ülkeleri, Lima Grubu ve ABD, Juan Guaido’nun tutuklanmasının sonuçlarının (Venezüella Devlet Başkanı Nicolas) Maduro için yıkıcı olacaklarını net bir şekilde ifade etti. Bu onun son hatası olacak. Gelişmeleri dikkatle izliyoruz” diye konuştu.

Daha önce Kurucu Meclis üyesi Julio Garcia Zerpa tarafından yapılan açıklamada, daha önce dokunulmazlığı kaldırılan Guaido için Yüksek Mahkeme ve savcılık tarafından yürütülen cezai sürein başlatıldığını açıklamıştı.

Yasal süreç, ‘yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya'ya geçmesi' nedeniyle başlatılmıştı.

Başkent Caracas'ta 23 Ocak'ta düzenlenen mitingde yemin ederek kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, ABD'nin Kolombiya'ya yığdığı ‘insani yardım malzemelerinin' 23 Şubat'ta Venezüella'ya sokulması girişiminden bir gün önce Kolombiya'ya geçmişti.