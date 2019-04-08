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    ABD’de yılda 100 milyon ila 1 milyar kuş gökdelenlere çarpıp ölüyor

    © AFP 2019 / Stan Honda
    ABD
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    ABD’li bilim insanları, ülkede yılda 100 milyon ila 1 milyar göçmen kuşun her tarafı parlak camla kaplı, ışıklandırılan gökdelenlere çarparak öldüğünü tahmin ettiklerini açıkladı. Çare ise geceleri ışıkları söndürmek ve ‘kuş dostu’ binalar tasarlamak.

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    © REUTERS / Thomas White
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    Cornell Üniversitesi’nin kuş bilimi biriminin yayımladığı araştırmaya göre 250 türe mensup 5 milyon kuşun göç yolu üzerinde olan Chicago en tehlikeli kenti. Yılda iki kez —sonbahar ve ilkbaharda- kuşların göç yolculuğuna çıktığı anımsatılan araştırmada New York’un Manhattan semtindeki yüksek binaların da çok sayıda kuşun canına mal olduğuna vurgu yapıldı.

    Diken'in Guardian’dan aktardığı habere göre Chicago ve New York’un yanı sıra Houston, Dallas, Los Angeles, St Louis ve Atlanta da göç eden kuşlar açısından çok tehlikeli. Araştırma ekibinden Kyle Horton, “Kimseyi yargılamak istemiyoruz. Farkındalık yaratmak ve işe yarayacak veri oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

    ‘New York City Audubon’ adlı kuşlarla ilgili çalışmalar yapan derneğin direktörü Susan Elbin ise kuşların Orta ve Güney Amerika’dan ilkbaharlarda kuzeye ve sonbaharda da ters yönde göç ettiğini anımsatarak şunları söyledi: “Göç yolu ABD’den geçen kuşlar genellikle geceleri uçuyorlar. Gün ışığını görünce yiyecek arayışına giriyorlar ve her tarafı cam kaplı gökdelenleri ağaç sanıp cama çarpıp ölüyorlar.”

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    © AFP 2019 / KENA BETANCUR
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    Her tarafı camla kaplı, ışıklandırılan yüksek binaları olan her kentin kuşlar için büyük tehlike oluşturduğuna ve ekolojik sistemin devamı için önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Elbin, “Kuşlar için iyi olan bizim için de iyidir” dedi.

    New York City Audubon’un verilerine göre her yıl sadece New York’ta 90 bin ila 200 bin arasında kuş ölüyor. Smithsonian Kuş Merkezi’nin farklı kuruluşların verilerini dikkate alarak yaptığı açıklamaya göre ise ABD’de yılda ülkede ölen kuş sayısı 100 milyon ila 1 milyar arasında değişiyor.

    Uzmanlara göre kuş ölümlerini azaltmak için ilk adım göçün yoğun olarak yaşandığı birkaç hafta süreyle geceleri binaların ışıklarını söndürmek olmalı – New York ve Minnesota eyaletleri bunu uyguluyor. Bir başka çözüm yolu da tasarımları ‘kuş dostu’ olan binalar inşa etmek. Desenli cam ve bina aydınlatmalarının parlaklığının azaltılması kuş dostu tasarımlar için ilk akla gelen unsurlar.

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    Etiketler:
    Gökdelen, Kuş, ABD
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