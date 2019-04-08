ABD'nin eski Yeni Zelanda ateşesi tuvalete gizli kamera yerleştirmekle suçlanıyor

Olayın yetkililere bildirilmesinin ardından yapılan araştırmalar sonucunda kameradan alınan parmak izi ve DNA örneklerinin ABD'nin eski Yeni Zelanda ateşesi Alfred Keating ile uyuştuğu fark edildilince Keating hakkında dava açıldı.
Bugün duruşmaya çıkan Keating'in avukatı Ron Mansfield, davanın devam ettiği gerekçesiyle yorumda bulunmazken, Keating'in suçlu bulunması halinde 1 yıldan fazla hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
Yeni Zelanda haber kanalı NZ TV'nin haberine göre, kameranın hafızasında 21 video bulundu.
Habere göre, ilk videoda ise eldiven giymiş bir erkeğin kamerayı tuvalete yerleştirdiği ve daha sonra tuvaleti kullandığı görülüyor.
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