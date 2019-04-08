Yeni Zelanda'nın eski en üst düzey komodoru ve 2017'de ABD'de kıdemli savunma ateşesi olarak görev yapan Alfred Keating, Washington D.C'deki elçilik binasında bulunan unisex tuvaletlere gizle kamera koymakla suçlanıyor.

ABD'nin Washington D.C. eyaletinde bulunan Yeni Zelanda elçiliğinin binasındaki kadın ve erkeklerin ortak kullandığı tuvaletteki gizli kamerayı ilk olarak 2017'de elçilikte şoför olarak çalışan bir kişi fark etti.

Olayın yetkililere bildirilmesinin ardından yapılan araştırmalar sonucunda kameradan alınan parmak izi ve DNA örneklerinin ABD'nin eski Yeni Zelanda ateşesi Alfred Keating ile uyuştuğu fark edildilince Keating hakkında dava açıldı.

Bugün duruşmaya çıkan Keating'in avukatı Ron Mansfield, davanın devam ettiği gerekçesiyle yorumda bulunmazken, Keating'in suçlu bulunması halinde 1 yıldan fazla hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

© Fotoğraf : TVNZ ABD'nin eski Yeni Zelanda ateşesi tuvalete gizli kamera yerleştirmekle suçlanıyor

Yeni Zelanda haber kanalı NZ TV'nin haberine göre, kameranın hafızasında 21 video bulundu.

Habere göre, ilk videoda ise eldiven giymiş bir erkeğin kamerayı tuvalete yerleştirdiği ve daha sonra tuvaleti kullandığı görülüyor.