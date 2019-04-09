Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle 16 Suudi vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı

© AFP 2019 / Ozan Köse Washington Post: Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'nın çocuklarına kan parası

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karştıkları gerekçesiyle 16 Suudi Arabistan vatandaşının ABD'ye girişinin yasaklandığı belirtildi.

ABD'nin yaptırım uyguladığı şahıslar arasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın olmasıyla bilinen Kraliyet Divanı Danışmanı Suud el-Kahtani ve Bin Selman'ın eski koruması Mahir Mutreb gibi isimler dikkat çekiyor.

BREAKING: US publicly Designates 16 #Saudi Individuals In Jamal #Khashoggi murder.



Saud Al Qahtani (Fmr MBS advisor), Mutreb (Fmr bodyguard) on list pic.twitter.com/7l1TFk7S9p — Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 8, 2019

Kaşıkçı cinayetine ilişkin Muhammed bin Selman'ın öncülük ettiği soruşturma neticesinde Suudi Arabistan'da 11 kişi tutuklanarak yargılanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinin önceden planlanmış olduğunu, Birleşmiş Milletler (BM) soruşturmasının Suudi hükümet yetkililerinin cinayeti gerçekleştirdiği sonucuna vardığını söylemişti.