Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle 16 Suudi vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı

ABD'nin yaptırım uyguladığı şahıslar arasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın olmasıyla bilinen Kraliyet Divanı Danışmanı Suud el-Kahtani ve Bin Selman'ın eski koruması Mahir Mutreb gibi isimler dikkat çekiyor.
BREAKING: US publicly Designates 16 #Saudi Individuals In Jamal #Khashoggi murder.— Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 8, 2019
Saud Al Qahtani (Fmr MBS advisor), Mutreb (Fmr bodyguard) on list pic.twitter.com/7l1TFk7S9p
Kaşıkçı cinayetine ilişkin Muhammed bin Selman'ın öncülük ettiği soruşturma neticesinde Suudi Arabistan'da 11 kişi tutuklanarak yargılanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinin önceden planlanmış olduğunu, Birleşmiş Milletler (BM) soruşturmasının Suudi hükümet yetkililerinin cinayeti gerçekleştirdiği sonucuna vardığını söylemişti.
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