Zuckerberg'in çöpleriyle geçimini sağlıyor

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in San Francisco'daki malikanesinin üç blok ötesinde devlete ait bir kurumda yaşayan 56 yaşındaki emekli hava kuvvetleri çalışanı Jake Orta, geçimini Zuckerberg'in çöplerini satarak sağlıyor.
Zuckerberg'in San Francisco'daki 10 milyar dolarlık malikanesinin üç blok ötesinde devlete ait bir kurumda yaşayan Orta'nın küçük stüdyo dairesi Zuckerberg'in çöpünden bulduğu eşyalarla dolu.
Bunların arasında elektrik süpürgesi, saç kurutma makinesi, kahve makinesi, i-Pod ve Facebook CEO'sunun eski kıyafetleri yer alıyor.
Orta, emeklilik sonrası evsiz kalmasının ardından Zuckerberg'in çöplerinde bulduğu tasarım kıyafetler ve elektronik eşyaları satarak haftada 300 dolar (1700 TL) kazanıyor.
Zuckerberg'in çöpleriyle geçimini sağlıyorhttps://t.co/mnpLO0Otyb pic.twitter.com/ICpI3xJvmQ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 9, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)