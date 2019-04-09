Putin'den ABD'deki Rusya soruşturmasının sonucuna ilişkin ilk açıklama: Dağ fare doğurdu

ABD'li Özel Savcı Robert Mueller'in 'seçimlere müdahale' soruşturmasında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya arasında bir işbirliği saptanmamasını değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sürecin 'tam bir saçmalık' olduğunu ve dağın fare doğurduğunu vurguladı.

St. Petersburg'da Uluslararası Arktik Forumu'nda konuşan Putin, ABD'de Özel Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen ve Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale iddialarının ele alındığı soruşturmanın sonucu hakkında ilk kez açıklamada yaptı.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Trump'tan ilk röportaj: Bizi devirmeye çalıştılar

Putin, "Mueller'in bu meşhur komisyonunun hiçbir şey bulamayacağını en başından beri söyledik, çünkü hiç kimse bunu bizden daha iyi bilmiyor: Rusya, ABD'deki hiçbir seçime müdahale etmedi, Trump ve Rusya arasında Mueller'in aradığı hiçbir anlaşma yapılmadı" dedi.

Süreci 'ABD'deki iç kitleyi hedef alan ve iç siyasi mücadelede kullanılan tam teşekküllü bir saçmalık' olarak niteleyen Rus lider, "Bu nedenle dağ fare doğurdu. Bu sonuç bizim için daha önceden belliydi. Bunu her zaman söyledim" ifadelerini kullandı.

'AMERİKAN SİYASİ SİSTEMİNDE KRİZ YAŞANIYOR'

Soruşturmanın bitmesi sonrası ABD'deki iç siyasi atmosferin rahatlamadığına da dikkat çeken Putin, Trump'a yönelik siyasi saldırıların Amerikan siyasi sistemindeki krizi ortaya koyduğunu vurguladı.

"Meşru şekilde seçilmiş bir başkana saldıran gruplar, ABD halkının seçimini kabul etmiyor ve sonuçları hiçe sayıyor. Bu, siyasi sistem krizidir" diye devam Putin, ABD tarihinde böyle bir şeyin görülmediğinin altını çizdi.

Trump'a yönelik saldırıları 'cadı avına' benzeten Rus lider, "Başkan Trump, cadı avının ne olduğunu daha iyi biliyordur. Biz bunu ABD tarihinden öğrendik. Bu, Amerikan tarihinin kara sayfasıdır. Bir daha tekrarlanmamasını isteriz" diye ekledi.

Putin, Trump'ın seçimleri yeniden kazanmasını isteyip istemeyeceği sorusuna ise "Bu, bize bağlı bir şey değil. ABD'deki iç siyasi süreçlerin tamamlanmasının ardından diyaloğun normale dönmesini umuyoruz" yanıtını verdi.





Rusya soruşturması kapsamında Trump, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'in görevine son vermişti. ABD Adalet Bakanlığı da Rusya soruşturmasına özel yetkili savcı olarak 17 Mayıs 2017'de, Robert Mueller'i atamıştı.

Mueller'in başlattığı soruşturmada, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Rusya soruşturmasında şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yanı sıra Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasını tamamlayan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 2016'da yapılan seçim kampanyası sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Rusya ile gizli anlaşma ya da koordinasyon içinde olduğuna dair bir saptamada bulunmadığını açıklamıştı.

Trump, soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarını reddediyor, Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların kabul edilemez olduğunu savunuyordu.