Dört ABD'li senatörden ortak makale: Türkiye, ABD ile Rusya arasında seçim yapacak, başka yolu yok

ABD Senatosu'nun dış ilişkiler ve savunma alanında önemli rol oynayan dört üyesi, New York Times'ta yayımladıkları ortak makalede, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin F-35 yeni nesil savaş uçağını düşürecek şekilde tasarlandığını iddia etti. Türkiye'yi S-400 alması halinde olası her türlü yaptırımla tehdit etti.

© AP Photo / Presidency Press Service Erdoğan Trump'ı yumuşak karnından vurmuş: Başkanlık yetkilerini Kongre'ye kaptırma

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Parti'den Oklahoma Senatörü Jim Inhofe, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Kıdemli Üyesi Demokrat Parti'den Rhode Island Senatörü Jack Reed, Senato Dış İlişkileri Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Parti'den Idaho Senatörü Jim Risch ve Senato Dış İlişkileri Komitesi Kıdemli Üyesi Demokrat Parti'den New Jersey Senatörü Bob Menendez, New York Times gazetesinde "Türkiye, ABD ile Rusya arasında seçim yapmak zorunda" başlıklı makaleye yayımladı.

'YA F-35 YA DA S-400, İKİSİ BİRDEN OLMAZ'

BBC Türkçe'nin aktardığı makalede 'Türkiye'nin yılsonuna kadar ya F-35 yeni nesil savaş uçağına ya da Rus yapımı S-400 karadan havaya füze savunma sisteminden birine sahip olmuş olacağı ancak her ikisine birden aynı anda sahip olamayacağı' vurgulandı. © Fotoğraf : İHA Rus vekil: Ankara ABD’ye karşılık olarak Moskova ile ortaklığı seçiyor

'TÜRKİYE'NİN DÜNYADAKİ YERİ AÇISINDAN ÇOK DERİN SONUÇLAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tercihin 'Türkiye'nin dünyadaki yeri, ABD ile ilişkileri ve NATO'daki konumu açısından çok derin sonuçlar' ortaya çıkartacağı savunularak şu yorumlar yapıldı:

"Türkiye'nin S-400 alması, NATO kapsamında verdiği taahhütleri ihlal edecek ve müttefikleriyle birlikte operasyon yapma kabiliyetini azaltacak.

'RUS RADARI F-35'İ ÇÖZER'

Radar sisteminin Rus ordusuna F-35'in nasıl çalıştığını anlama olanağı tanımasından dolayı S-400'ün satın alınması kabul edilemez bir risktir. Bu tehdit, Pentagon'u geçen hafta içerisinde Türkiye'nin F-35'leriyle ilgili bazı faaliyetlerini askıya almaya zorladı. © AA / Putin ve Erdoğan’dan 3. Zirve: Türkiye - Rusya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alındı

'2012'DEN BERİ PATRIOT TEKLİF EDİYORUZ'

Türkiye'nin hava savunma konusunda meşru ihtiyaçları var. 2012 yılından beri ABD S-400'e alternatif olarak Patriot hava savunma sistemlerini öneriyor, ancak bu öneri Türkiye tarafından reddedildi.

Türkiye'ye S-400'ün temmuz ayında, F-35'lerin ise kasım ayında teslim edilmesi planlanıyor ve bu nedenle de artık Sayın Erdoğan'ın bir tercih yapması gerekiyor. Umudumuz, S-400'den vazgeçip Türkiye'yi havadan Patriot sistemiyle koruması ve F-35 anlaşmasını kurtarması.

'PATRIOT'U DEĞİL, S-400'Ü TERCİH EDERSE, CAATSA KAPSAMINDA YAPTIRIM'

© Sputnik / Putin: Gündem S-400'lerin sevkiyatının tamamlanması, Türkiye'ye Rusya yapımı başka askeri ürünler de sevk edebiliriz Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi bu yönde olmaz ve S-400'lerin teslimatını kabul ederse, Türkiye'ye ABD’nin Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında ABD hukuku çerçevesinde yaptırım uygulanacaktır.

'TÜRK EKONOMİSİNE AĞIR HASAR VERİR'

Bu yaptırımlar Türkiye'nin ekonomisine ağır hasar vereceği gibi uluslararası piyasaları da olumsuz etkileyecek, doğrudan yabancı yatırımları kaçıracak ve Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayine zarar verecektir.

'HİÇBİR F-35 TÜRKİYE TOPRAKLARINA ULAŞAMAZ'

Dahası, hiçbir F-35 uçağı Türkiye'nin topraklarına ulaşmayacaktır ve Türkiye'nin parça üretimi, tamirat ve bakım hizmeti gibi F-35 programına katılımı da durdurularak, programın üretim ve arz zincirinden Türk şirketleri çıkartılacaktır.

© Fotoğraf : DHA ‘Türkiye’deki ABD üs ve tesislerine yaptırım, masaya bir seçenek olarak konmalı’ 'YERİ DOLDURULMAZ DEĞİL'

Bunun olması için her türlü yasal adım atmaya kararlıyız. Türkiye, F-35 programının önemli bir ortağıdır ancak yeri doldurulamaz değildir."

'RUSYA İLE İLİŞKİLER BOZULURSA HER TÜRLÜ YARDIM EDERİZ'

Türkiye ile ABD arasında Suriye, Karadeniz, terörle mücadele ve diğer ikili meselelerde daha fazla işbirliği yapmak isteğinden söz eden, ancak F-35 programının yanı sıra Türkiye'nin de dahil olduğu NATO ittifakının yeteneklerini de korumayı amaçladıklarını dile getiren 4 senatör şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Rusya ile Suriye, enerji, tarım, turizm ve daha birçok alanda ihtiyaçlara dayanan bir ilişkisi olduğunu anlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'den vazgeçerse, Sayın Putin de bu alanlardan birinde karşılık verebilir.

Böylesine tatsız bir durum olması halinde, bu fırtına dinene kadar Türkiye'ye yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız.

'PUTİN TÜRKİYE'NİN MÜTTEFİĞİ OLAMAZ'

S-400 satın alarak Kremlin'e hürmet göstermek Türkiye'nin çıkarına değildir. Putin, Sovyetler Birliği ya da çarlık rejimi döneminden daha fazla Türkiye'nin müttefiki değildir. Putin, S-400'ler ile Türkiye'yi Batı'dan ayırmaya çalışıyor.

Eğer bunda başarılı olursa, Türkiye'nin çıkarına attığı adımlar daha da azalacaktır. Türkiye müttefiklerinden ne kadar koparsa, Putin'in de bu ilişkide sahip olduğu güç o kadar artar. Rusya ne yapabiliyorsa yapar, Türkiye'de bunun acısını çeker.

Putin, Batı'ya stratejik bir şekilde çapalanmış olan ve NATO'ya bağlı bir Türkiye'den hem korkuyor hem de buna saygı duyuyor. Sayın Erdoğan'ın ülkesi için bu geleceği Putin'in bölücü S-400 taktiğini reddederek, hava savunma ihtiyacını Patriot sistemi ile karşılayarak ve F-35 programında önemli bir ortak olmaya devam ederek seçmesini umuyoruz."