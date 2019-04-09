New York’ta kızamık alarmı: Acil durum ilan edildi

ABD'nin New York kentinde kızamık salgını nedeniyle zorunlu aşı olunmasını içeren bir acil durum ilan edildiği belirtildi. Kızamık aşısı olmayanlara bin dolar ceza kesileceği ifade edildi.

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New York şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio, kızamık vakalarında tekrar yaşanan artış nedeniyle zorunlu aşı yapılmasını kapsayan halk sağlığı acil durumu ilan edildiğini duyurdu.

Blasio, kızamık vakalarının tespit edildiği bölgelerde yaşayanlara 6 aydan büyük çocuklar da dahil olmak üzere virüs riskine karşı aşı olma zorunluluğu getirildiğini belirtti. Aşı olmayanlara ise bin dolar ceza kesileceği ifade edildi.

ORTODOKS MAHALLELERİNDE YOĞUNLAŞIYOR

19 eyalete yayılan salgında en çok vaka New York şehrinde özellikle aşı karşıtı olan Ortodoks Yahudi cemaati içinde patlak vermiş durumda olduğu belirtiliyor.

1991'den bu yana kentte yaşanan en büyük kızamık salgınıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen Blasio, hastalığın esas olarak Brooklyn'in Williamsburg mahallesindeki Ortodoks Yahudi topluluğunda görüldüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın konuyu takip ettiği belirtilirken, Ortodoks Yahudi topluluğundakilerin aşı zorunluluğundan muaf olmayacağını söyledi.

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Reuters'ın aktardığına göre, Eylül 2018'den bu yana bölgede 285 kişinin kızamık olduğu öğrenildi.

Kızamık hastalığının 2000 yılında ABD'de ortadan kalktığı duyurulmuş ancak geçtiğimiz yıldan bu yana Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, ülke genelinde kızamık yeniden görülmeye başlandığı tespit edilmişti.

New York'ta Mart ayında da artan kızamık vakaları nedeniyle acil durum ilan edilmişti.