ABD’den Mısır’a Su-35 alması durumunda yaptırım tehdidi

ABD Senatosu'nda konuşan Pompeo, "Bu tür alımların, CAATSA kapsamında ülke yönetimine karşı yaptırım uygulanmasına yol açtığını net bir şekilde ortaya koyduk. Mısır'dan, bunu anladıklarına dair güvence aldık. Onların bu alımlar konusunda daha fazla ilerlememe kararı almasını umuyorum" dedi.

Rus Kommersant gazetesi, savunma sanayiinden kaynaklara dayandırdığı haberinde Moskova ve Kahire'nin Mısır Hava Kuvvetleri'nin eski MiG-21 ve J-7 avcı uçaklarının yerinde kullanılması planlanan 20'nin üzerinde Su-35 avcı uçağının tedariki ile ilgili anlaşma imzaladıklarını yazmıştı.