Trump'tan Sisi'ye övgü: İlişkilerimiz hiç olmadığı kadar iyi

ABD-Mısır ilişkilerini, "ABD ile Mısır arasındaki ilişkiler daha önce olmadığı kadar iyi." sözleriyle tanımlayan Trump, özellikle askeri alanda iki ülke arasında artan iş birliği ve ticari ortaklıklar olduğunu dile getirdi. Terörle mücadele anlamında iki ülke arasında artan iş birliği olduğunu kaydeden Trump, bu ilişkileri daha da geliştireceklerini belirtti.
Sisi'nin 2034 yılına kadar görevde kalma çabalarını destekleyip desteklemediği şeklindeki bir soruya yanıt veren Trump, "Bence kendisi çok iyi iş çıkarıyor. (Uzun süre görevde kalma) Çabalarını bilmiyorum ama kendisi büyük bir cumhurbaşkanı." şeklinde konuştu.
Trump, Eylül 2018'de, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmeleri için geldiği New York'ta kaldığı Lotte New York Palace otelde Sisi ile bir araya gelmişti.
Mısır'da 2013'te Sisi'nin yaptığı askeri darbeyle devrilen, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hala hapiste tutuluyor.
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