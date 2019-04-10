Pompeo, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ne zaman yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm olguları öğrendiklerinde ilgili Suudi Arabistan vatandaşlarına karşı yaptırım kararı alacaklarını belirtti.

ABD Senatosu'nda, Demokrat Partili Patrick Leahy, Pompeo'ya, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım kararı almayarak Kongre'nin yolsuzluk ve insan hakları ihlaliyle ilgili kabul ettiği yasayı ihlal edip etmediğini sordu. Pompeo, yaptırım kararı almadıkları için yasayı ihlal ettiklerini reddetti.

Pompeo, "Tüm olguları öğrenmeye devam ediyoruz. Tüm olguları öğrenince yaptırım kararı alırız" dedi.

ABD dün, Kaşıkçı cinayeti sebebiyle 16 Suudi vatandaşın ülkeye girişini yasaklamıştı.