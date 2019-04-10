ABD ordusunun komuta kademesine atamalar

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark A. Milley'in ABD Genelkurmay Başkanlığına aday gösterildiğini bildirdi. Açıklamada dikkat çeken adaylıklardan biri de Müşterek Taaruz Uçağı Programı olarak da bilinen beşinci nesil F-35 uçağı programındaki adaylık oldu.