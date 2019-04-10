ABD ordusunun komuta kademesine atamalar

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'in Genelkurmay Başkanlığına, ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten'in ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığına aday gösterildiği ifade edildi.
ABD'nin mevcut Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Paul Selva Ekim ayında emekliye ayrılıyor.
Açıklamada dikkat çeken adaylıklardan biri de Müşterek Taaruz Uçağı Programı olarak da bilinen beşinci nesil F-35 uçağı programındaki adaylık oldu.
Şu anda Müşterek Taaruz Uçağı (F-35) Programı Direktör Yardımcılığını yürüten Tümgeneral Eric T. Fick, Korgeneral rütbesine terfi ettirilerek Programın Direktörlüğüne aday gösterildi.
Söz konusu komutanların görevle başlamaları için Senato'dan onay almaları gerekiyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)