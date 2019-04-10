Pompeo'dan 'Golan Tepeleri'ni Kırım’la karşılaştırmama' çağrısı

ABD Senatosu’nda konuşan Pompeo, Demokrat Senatör Dick Durbin’in Golan ve Kırım’ı karşılaştırma talebi üzerine, “Bu durumlar tamamen farklı. İsrail, saldırılara uğradığı için Golan Tepeleri’ni aldı. İsrail savunuyordu. Bu tepeleri, kendilerini savunmaya devam edebilmek için aldılar. Rusya aksine savunan pozisyonunda değildi. Rusya, kendisi için uygun bir zamanda, onun için hiçbir tehdit arz etmeyen halkın toprağını gasp etme kararı aldı” ifadelerini kullandı.

Durbin’in, savaş sonucu ele geçirilen toprakların uluslararası hukuka göre işgal edilmiş sayıldığını hatırlatınca Pompeo, bu tür ayrıntılara girmek istemediğini söyledi ve senatöre, uluslararası hukukun bu kısmını tartışmaya hazır olacak yardımcılarıyla konuşmayı teklif etti.

Pompeo, “İkinci bir husus da pratik politika meselesidir. Eğer her şey sizin dediğiniz gibiyse ve saldırdığınız için bedel ödemek gerekirse ve saldırdığınız için topraklarınızın bir kısmını kaybediyorsanız ve sonra bir şey yapmadan bu toprakları geri alıyorsanız bu çok kötü bir sistem” diye ekledi.

Durbin de bu mantıkla ABD’nin, Irak toprakları için hak iddia edebileceğini söyledi.

Pompeo, “Onlarca ve onlarca örnek gösterebiliriz ama siz Golan ve Kırım’ı karşılaştırmamı istediniz” diye yanıt verdi.