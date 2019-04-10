Trump taklidiyle tanınan Baldwin: Başkan adayı olursam onu yenerim

Twitter hesabından bir açıklama yapan Baldwin, "Başkanlığa aday olsaydım beni destekler miydiniz? Sizden para istemeyeceğim. Ve söz veriyorum kazanacağım. Trump'ı yenmek çok kolay olurdu. Çok kolay. Çok kolay" diye yazdı.

If I ran for President, would you vote for me?



I won’t ask you for any $.



And I promise I will win.



Beating Trump would be so easy.



So easy.



So easy. — HABFoundation (@ABFalecbaldwin) 8 Nisan 2019

​Daha sonra ikinci bir tweet atan oyuncu, bu sayede yoklamalara harcayacağı milyonlardan tasarruf ettiğini belirtti.

Baldwin'in bu açıklaması pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından başkanlığa adaylığını koyabileceği şeklinde yorumlandı.

Baldwin, komedi programı Saturday Night Live'ın skeçlerinde Trump'ı canlandırarak onu tiye alıyordu. Durumu hiç komik bulmadığını söyleyen Trump şovun yayınlandığı NBC'nin lisansının iptal edilmesini bile istedi.