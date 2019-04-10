ABD'de Kuzey Kore çıkmazı: Trump aşık ama Pompeo 'tiran' diyor

Senato'da alt komitede Demokrat Senatör Patrick Leahy, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro için 'tiran' ifadesini kullanan Pompeo'ya aynı şeyi Kuzey Kore lideri için kullanıp kullanmayacağını sordu.
Bunun üzerine Pompeo, "Kesinlikle. Bunu söylediğime eminim" dedi.
'BİZ ÂŞIK OLDUK' DEMİŞTİ
ABD Başkanı Trump, Singapur zirvesi sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birbirine âşık olduğunu söylemişti. Trump, "Acımasızdım, ama o da öyleydi. Biz dönüp dolaşıp aynı noktaya döndük ve sonra birbirimize âşık olduk. O bana güzel mektuplar yazdı. Harikalardı. Biz âşık olduk" demişti.
İki lider son olarak şubat ayında Vietnam'da bir araya geldi.
SİSİ YORUMU: LİDERLERİN HEPSİ BİR DEĞİL
Pompeo, "Onlara 'tiran', 'otoriter' diyebilirsiniz ama ortada temel bir fark var ve ABD'nin buna yanıt verişinde de bu temel fark var" ifadelerini kullandı.
Sisi, dün ABD Başkanı Trump ile Oval Ofis'te bir araya gelmişti ve Trump, "İlişkilerimiz hiç olmadığı kadar iyi" yorumunda bulunmuştu.
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