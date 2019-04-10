ABD'de Kuzey Kore çıkmazı: Trump aşık ama Pompeo 'tiran' diyor

ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar "Birbirimize âşık olduk" dese de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u 'tiran' olarak nitelendirdi. Pompeo aynı sıfatı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'ye ise yakıştırmadı.

© REUTERS / Leah Millis Trump: Kim ile birbirimize aşık olduk

ABD yönetiminin Kuzey Kore ile yaptığı açılım nedeniyle geçen yıl Pyongyang'ı dört kez ziyaret eden Pompeo, Kim Jong-un için 'tiran' tanımı yaptı.

Senato'da alt komitede Demokrat Senatör Patrick Leahy, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro için 'tiran' ifadesini kullanan Pompeo'ya aynı şeyi Kuzey Kore lideri için kullanıp kullanmayacağını sordu.

Bunun üzerine Pompeo, "Kesinlikle. Bunu söylediğime eminim" dedi.

'BİZ ÂŞIK OLDUK' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Singapur zirvesi sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birbirine âşık olduğunu söylemişti. Trump, "Acımasızdım, ama o da öyleydi. Biz dönüp dolaşıp aynı noktaya döndük ve sonra birbirimize âşık olduk. O bana güzel mektuplar yazdı. Harikalardı. Biz âşık olduk" demişti.

İki lider son olarak şubat ayında Vietnam'da bir araya geldi.

SİSİ YORUMU: LİDERLERİN HEPSİ BİR DEĞİL

Öte yandan Pompeo'nun, Mısır'da darbeyle görevi devralan Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi için aynı tanımlamayı kullanma konusunda isteksiz olduğu görüldü. Pompeo, "Dışarıda çirkin ve kötü bir dünya olduğuna dair kuşku yok. Ama bu liderlerin hepsi aynı değil. Bazıları diğer ulusları dünyadan silmeye çalışıyor ve bazıları da Amerikalıları güvende tutmak için bizimle ortaklık yapıyor" diye konuştu.

Pompeo, "Onlara 'tiran', 'otoriter' diyebilirsiniz ama ortada temel bir fark var ve ABD'nin buna yanıt verişinde de bu temel fark var" ifadelerini kullandı.

Sisi, dün ABD Başkanı Trump ile Oval Ofis'te bir araya gelmişti ve Trump, "İlişkilerimiz hiç olmadığı kadar iyi" yorumunda bulunmuştu.