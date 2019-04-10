Pompeo: F-35 ve S-400’ün aynı anda kullanılması mümkün değil

ABD Senatosu'nun Dışişleri Komitesi'nde konuşan Pompeo, "(ABD Savunma Bakanlığı) Pentagon'da bana anlattıklarına göre, büyük oranda S-400'ün faaliyet gösterdiği hava sahasına aynı anda F-35'i göndermek mümkün değil. Bu pek teknik bir açıklama olmadı belki ama bu teçhizat bir arada bulunamaz, bunu dışişleri ve askeri iletişim kanallarından (Türkiye'ye) net bir şekilde ortaya koyduk. Bu çok ciddi teknik sorun" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemlerini teklif ettiklerini hatırlatan Pompeo, "Bu teklif inceleniyor, ayrıntılar üzerinde çalışılıyor" dedi.

Türkiye'ye, "F-35 için önemli parçalar ürettiğini ve sadece alıcı değil, teslimat zincirinin önemli bir halkası olduğunu" net bir şekilde anlattıklarını dile getiren ABD'li bakan, "Ancak S-400'ü almaları durumunda tüm bunların var olamayacağını ortaya koyduk" diye ekledi.

Pompeo ayrıca Türkiye'nin S-400 anlaşmasını yerine getirmesi durumunda bunun yaptırımlara yol açabileceğini de söyledi.