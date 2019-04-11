Geçen hafta 8 milyon dolara ada almıştı, bu hafta 300 dolarlık süpermarket hırsızlığıyla suçlanıyor

Lippi’nin marketten kahve makinesi, LED ampül, nevresim takımı gibi ürünler aldığı daha sonra bunları iade etmek istediği ancak paketlere orijinal ürünleri koymadığı iddia edildi.
Andrew Francis Lippi, who had just bought a multi-million dollar private island, has been arrested for allegedly stealing household items from Kmart. #9Newshttps://t.co/bJCgN9bW5d— Nine News Sydney (@9NewsSyd) 10 Nisan 2019
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Miami Herald’e konuşan Lippi ise suçlamaları reddetti ve olayın 'ticari anlaşmazlık' olduğunu savundu.
Hırsızlık iddialarını ‘çok karmaşık’ diye niteleyen Lippi, “konuşmamayı tercih ederim” dedi. Lippi’nin 18 Nisan’da mahkemeye çıkması bekleniyor.
Andrew Francis Lippi, Key West’e doğrudan erişimi olan tek özel ada olarak bilinen Thompson Adası'nın yanı sıra Key West'teki ünlü tatil köyü Real World'ün de sahibi.
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