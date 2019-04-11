Geçen hafta 8 milyon dolara ada almıştı, bu hafta 300 dolarlık süpermarket hırsızlığıyla suçlanıyor

ABD’de geçen hafta 8 milyon dolar değerinde bir ada satın almasıyla gündeme gelen Andrew Francis Lippi, süpermarkette hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

© AFP 2019 / Vidar Ruud Norveçli milyonerin eşini kaçıranlar, fidye olarak 9 milyon euro değerinde kripto para istedi

Florida eyaletinde Key West açıklarındaki Thompson Adası'nı 8 milyon dolara satın alarak adını duyuran 59 yaşındaki Andrew Francis Lippi, Kmart adlı bir süpermarketten 300 dolarlık ev eşyası çalmakla suçlanıyor.

Lippi’nin marketten kahve makinesi, LED ampül, nevresim takımı gibi ürünler aldığı daha sonra bunları iade etmek istediği ancak paketlere orijinal ürünleri koymadığı iddia edildi.

Andrew Francis Lippi, who had just bought a multi-million dollar private island, has been arrested for allegedly stealing household items from Kmart. #9Newshttps://t.co/bJCgN9bW5d — Nine News Sydney (@9NewsSyd) 10 Nisan 2019

​KAHVE MAKİNASI KUTUSUNDAN BASKETBOL TOPU ÇIKTI

Polisin açıklamasına göre Lippi'nin 165 dolara satın aldığı kahve makinasının iade edilen kutusundan basketbol topu çıktı. İade edilen nevresimin takımı paketinde ise sadece yastık kılıfı bırakıldı. Ampül kutularında ise eskileri vardı.

Miami Herald’e konuşan Lippi ise suçlamaları reddetti ve olayın 'ticari anlaşmazlık' olduğunu savundu.

Hırsızlık iddialarını ‘çok karmaşık’ diye niteleyen Lippi, “konuşmamayı tercih ederim” dedi. Lippi’nin 18 Nisan’da mahkemeye çıkması bekleniyor.

Andrew Francis Lippi, Key West’e doğrudan erişimi olan tek özel ada olarak bilinen Thompson Adası'nın yanı sıra Key West'teki ünlü tatil köyü Real World'ün de sahibi.