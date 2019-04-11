Ünlü oyuncu Anderson, 'kahramanı' Assange'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi: Nasıl yaparsınız?

Twitter hesabından açıklama yapan Anderson, hem Assange’ın sığındığı Ekvador’a hem de büyükelçiliğin bulunduğu İngiltere’ye tepki gösterdi.
Anderson, “Şok içindeyim. Ne dediğini tam olarak duyamadım. Çok kötü görünüyordu. Nasıl yaparsın Ekvador? Nasıl yaparsın Birleşik Krallık? Elbette, siz Amerika’nın köpeğisiniz ve o aptalca Brexit saçmalığından başka yöne dikkati çekmeye ihtiyacınız var” diye yazdı.
I am in shock..— Pamela Anderson (@pamfoundation) 11 Nisan 2019
I couldn’t hear clearly what he said?
He looks very bad.
How could you Equador ?
(Because he exposed you).
How could you UK. ?
Of course - you are America’s bitch and
you need a diversion from your idiotic Brexit bullshit.
'BİZ YÜKSELECEĞİZ'
Londra Emniyet Müdürlüğü, Ekvador'un Assange'a verdiği sığınma hakkını kaldırmasının ardından, Assange’ı 2012 yılından beri bulunduğu büyükelçilik binasında gözaltına aldı.
Anderson, kişisel blogu üzerinden paylaştığı bir yazıda Assange için ‘en sevdiğim kişi' yorumunu yapmıştı. Assange’ı ‘kahraman’ olarak niteleyen oyuncu, "Onu bu yüzden seviyorum" demişti.
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