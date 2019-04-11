ABD, Romanya’ya 'geçici' olarak THAAD konuşlandırıyor

ABD Avrupa Kuvvetleri'nden (EUCOM) yapılan açıklamada, önümüzdeki yaz aylarında Romanya'ya geçici olarak Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunma (THAAD) adlı Amerikan balistik füze savunma sisteminin konuşlandırılacağı ifade edildi.
© Sputnik / Alexey Druzhinin
Sebep olarak Romanya'daki Aegis Ashore sisteminin bakıma alınması gösterildi. EUCOM, kararın NATO'nun talebi üzerine verildiğini kaydetti.
ABD geçtiğimiz Mart ayında İsrail ile ortaklaşa düzenlenen hava savunma tatbikatı kapsamında İsrail'e THAAD sistemini getirmişti.
ABD ayrıca Güney Kore'ye de THAAD sistemlerini yerleştirmeyi planlıyor.
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