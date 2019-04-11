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23:20 11 Nisan 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in

    Trump: Kuzey Kore zirvesinden istediğimiz sonuç çıkmadı, yaptırımların olduğu gibi kalmasını istiyoruz

    © REUTERS / Carlos Barria
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye yönelik uluslararası yaptırımların devam etmesini istediğini söyledi.

    Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Kim ile Trump'ın zirvesine evsahipliği vesilesiyle çeşitli hatıra eşyaları, hediyelikler piyasaya çıktı.
    © REUTERS / Jorge Silva
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    Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Beyaz Saray'daki görüşmeleri öncesi Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıktı.

    Kuzey Kore'ye nükleer silahlardan vazgeçmesi için baskı oluşturmak amacıyla uygulanan yaptırımların adil olduğunu belirten Trump, "ABD, Kuzey Kore'ye yaptırımların olduğu gibi kalmasını istiyor" yorumunda bulundu. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile tekrar görüşebileceğini ancak bunun kısa zaman içinde olmayacağını belirten Trump, Kim ile aralarının iyi olduğunu vurguladı.

    Kim ile şubatta Hanoi'de yaptıkları görüşmelerde bazı konularda anlaşmaya vardıklarını belirten Trump, "Yine de bu zirveden istediğimiz sonuç çıkmadı." değerlendirmesinde bulundu.

    'BÜYÜK ANLAŞMA KONUSUNDA KONUŞUYORUZ'

    Trump, Kuzey Kore ile çeşitli küçük anlaşmaların yapılabileceğini ifade ederek, "Ancak şu anda büyük anlaşma konusunda konuşuyoruz. Büyük anlaşma ise nükleer silahlardan kurtulmamız olacak." diye konuştu.

    Moon ile Kuzey Kore'ye gıda yardımı gibi belirli insani konuları konuşacaklarını ve bu konuda yardıma açık olduklarını belirten Trump, Güney Kore'nin ABD'den büyük miktarda askeri malzeme alması konusunda da anlaştıklarını kaydetti.

    MOON: ÜÇÜNCÜ ZİRVE ÖNEMLİ BİR GÖREV

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl vesilesiyle devlet televizyonundan ulusa hitap etti.
    © REUTERS / North Korea's Korean Central News Agency (KCNA)
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    Güney Kore Devlet Başkanı Moon da Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un şubatta Vietnam'da görüşmelerinin ardından Kore Yarımadası'ndaki askeri gerilimin azaldığını kaydetti. Trump ile Kuzey Kore'nin tamamen nükleerden arındırılması konusunda hemfikir olduklarını vurgulayan Moon, "Diyalog ivmesini korumak ve ABD ile Kuzey Kore arasında üçüncü bir zirve yapmak önemli bir görev." diye konuştu.

    SONUÇSUZ KALAN ZİRVE

    ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenen ikinci zirveden bir sonuç çıkmamıştı.

    Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

    Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

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    Etiketler:
    ABD - Kuzey Kore ilişkileri, Moon Jae-in, Kim Jong-un, Donald Trump, Güney Kore, Kuzey Kore, ABD
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