ABD Dışişleri, S-400 alımının Türkiye için taşıdığı 'riskleri' sıraladı

Öncelikle Türkiye'nin, F-35 savaş uçağı programında yer almasıyla ilgili teslimat ve faaliyetlerin, hava savunma sistemiyle ilgili aldığı karardan dolayı askıya alındığını söyleyen ABD'li diplomat, "Potansiyel S-400 alımının, F-35 programının yeniden değerlendirilmesine yol açacağı konusunda Türkiye'yi net bir şekilde uyardık" dedi.
"Üçüncüsü, bu alımın, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası'na (CAATSA) uygun olarak potansiyel eylem riskini artırdığını sıkça söyledik" diyen Palladino, olası yaptırımların, "bu önemli anlaşmaya çekilen özel ve tüzel kişilikleri" kapsayabileceğini anlattı.
Palladino, S-400 alımının Türkiye'nin NATO üyeliği için tehdit oluşturup oluşturmadığı sorusunu yanıtlamayı reddetti.
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