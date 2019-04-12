Trump: Ivanka'yı Dünya Bankası Başkanlığı için düşündüm, rakamlarla arası çok iyi

Kızı Ivanka'dan bahsederken onu 'doğuştan diplomat' olarak nitelendiren Trump, torpil suçlamalarıyla karşı karşıya kalmamak için kızını Birleşmiş Milletler elçisi olarak atamadığını belirtti.
Trump, "Ivanka'yı Dünya Bankası (başkanlığı) için bile düşündüm, orada harika bir iş çıkarırdı. Rakamlarla arası çok iyidir" şeklinde konuştu.
Kızının stres ve baskı ile çok iyi başa çıkabildiğini belirten Trump bunun genetik bir şey olduğunu vurguladı ve "Sakinliği çok iyi. Onu çok büyük stres altında gördüm, çok iyi tepki veriyor" dedi.
Ivanka Trump, şuanda babası Donald Trump'ın danışmanlığını yapıyor. Ayrıca, Küresel Kadın Fonu'da öncülük ediyor.
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