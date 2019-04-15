'Trump, Assange'ı sevdiğini söylerken şaka yapıyordu'

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, 2016 yılındaki başkanlık seçimleri sırasında WikiLeaks’e olan sevgisini bile ilan eden ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘şaka yaptığını’ söyledi.
ABD yönetimine yakınlığıyla bilinen Fox News’a konuşan Sanders, “WikiLeaks hakkındaki hiçbir şey bilmiyorum'' diyen Trump’ı savundu.
Sanders, “2016 yılındaki kampanya sırasında başkan açıkça şaka yapıyordu, kesinlikle biz çok ciddiye aldık” dedi.
RAKİBİNİN YAZIŞMALARINI SIZDIRINCA ‘SEVİYORUM’ DİYORDU
O dönemde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, WikiLeaks’e övgüler yağdırmıştı. Trump, Ekim 2016’daki bir kampanya konuşmasında "WikiLeaks’i seviyorum” demişti.
ABD, hükümetin gizli dosyalarını sızdırması nedeniyle Assange'ın iadesini talep ediyor.
'TRUMP, DURUMU CİDDİYE ALAN İLK BAŞKAN'
Sanders, “Sadece biz tüm süreci ciddiye alıp sorunu çözmek için gerçekten bir şey yapıyoruz” diye konuştu.
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ NEDENİYLE RESMEN SUÇLANMIYORDU
Barack Obama yönetimi Assange’ı ve WikiLeaks’i sert sözlerle eleştiriyordu ancak basın özgürlüğünü ihlal kapsamına gireceği için resmi bir suçlama yöneltmeyi reddediyordu.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iddianamede "Assange, Mart 2010'da Gizli İnternet Protokolü Ağı'na (SIPRNet) bağlı ABD Savunma Bakanlığı bilgisayarlarının şifresini kırmak için Chelsea Manning'e yardım etme komplosunda yer aldı" deniliyor.
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