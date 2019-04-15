'Trump, Assange'ı sevdiğini söylerken şaka yapıyordu'

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, bir dönem WikiLeaks hakkında övgü dolu sözler sarf eden hatta sevgisini ilan eden ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘şaka yaptığını’ savundu.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Trump'tan Assange açıklaması: Ben bilmem

WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın İngiltere’de tutuklanmasının ardından iade talebinin dile getirildiği ABD’de Başkan Donald Trump’ın geçmiş açıklamaları gündemden düşmüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, 2016 yılındaki başkanlık seçimleri sırasında WikiLeaks’e olan sevgisini bile ilan eden ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘şaka yaptığını’ söyledi.

ABD yönetimine yakınlığıyla bilinen Fox News’a konuşan Sanders, “WikiLeaks hakkındaki hiçbir şey bilmiyorum'' diyen Trump’ı savundu.

Sanders, “2016 yılındaki kampanya sırasında başkan açıkça şaka yapıyordu, kesinlikle biz çok ciddiye aldık” dedi.

RAKİBİNİN YAZIŞMALARINI SIZDIRINCA ‘SEVİYORUM’ DİYORDU

WikiLeaks, 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerinde Trump’ın rakibi olan Demokrat Partili başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanya ekibinin mail yazışmalarını sızdırmıştı.

O dönemde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, WikiLeaks’e övgüler yağdırmıştı. Trump, Ekim 2016’daki bir kampanya konuşmasında "WikiLeaks’i seviyorum” demişti.

ABD, hükümetin gizli dosyalarını sızdırması nedeniyle Assange'ın iadesini talep ediyor.

'TRUMP, DURUMU CİDDİYE ALAN İLK BAŞKAN'

Öte yandan Sarah Sanders, Assange’ın tutuklanmasının ABD’nin talebiyle gerçekleştiğinin de hatırlattı. Bu nedenle yönetimin övgüyü hak ettiğini belirten Sanders, Donald Trump’ın WikiLeaks hakkındaki suçlamaları ciddiye alan ilk başkan olduğunu savundu.

Sanders, “Sadece biz tüm süreci ciddiye alıp sorunu çözmek için gerçekten bir şey yapıyoruz” diye konuştu.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ NEDENİYLE RESMEN SUÇLANMIYORDU

Barack Obama yönetimi Assange’ı ve WikiLeaks’i sert sözlerle eleştiriyordu ancak basın özgürlüğünü ihlal kapsamına gireceği için resmi bir suçlama yöneltmeyi reddediyordu.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iddianamede "Assange, Mart 2010'da Gizli İnternet Protokolü Ağı'na (SIPRNet) bağlı ABD Savunma Bakanlığı bilgisayarlarının şifresini kırmak için Chelsea Manning'e yardım etme komplosunda yer aldı" deniliyor.