ABD Avrupa Komutanı Scaparrotti: Rusya ile daha yakın temas kurmalıyız

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Rusya ve Batılı ülkelerin birbirlerinin niyetlerini daha iyi anlamaları için daha yakın temaslar kurmaları gerektiğini söyledi.

Associated Press'e demeç veren Curtis Scaparrotti, Rusya ve Batılı ülkelere daha yakın temaslar kurmayı tavsiye ederken yetersiz diyaloğun silahlı çatışmaya yol açabileceğini kaydetti.

'SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE BİRBİRİMİZLE KONUŞUYORDUK'

Scaparrotti, "Soğuk Savaş sırasında birbirimizden gelen sinyalleri anlıyorduk. Birbirimizle konuşuyorduk. Günümüzde bunlar hakkında çok iyi bilgi sahibi olmamamız beni endişelendiriyor" dedi.

'DİZGİNLEME İÇİN İLETİŞİM GEREKLİ'

Scaparrotti'ye göre taraflar arasında iletişim ve işbirliği, dizginlemenin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Worrying line in exit interview from EUCOM’s Gen Scaparrotti: “During the Cold War, we understood each other’s signals. We talked. I’m concerned that we don’t know the (Russians) as well today...(C)ommunication is a very important part of deterrence”

https://t.co/6lgCSDinJ9 — Andrew S. Weiss (@andrewsweiss) 14 Nisan 2019

​Rakibin potansiyelini ve niyetlerini bilmenin çatışma olasılığını azaltabileceğini kaydeden Scaparrotti, "Bu nedenle Rusya'yla daha fazla iletişim halinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu birbirimizi ve neyi niçin yaptığımızı anlamamızı garanti eder" ifadelerini kullandı.