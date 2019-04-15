Trump, krizle boğuşan Boeing'e 'yeniden markalaşmayı' önerdi

Twitter hesabından bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, “Markalaşma hakkında ne bilirim, belki hiçbir şey (ama başkan oldum!), ancak eğer Boeing’in yerinde olsaydım 737 Max’i onarırdım, bazı harika özellikler eklerdim ve uçağı yeni bir isimle yeniden markalaştırırdım. Hiçbir ürün bu kadar çekmedi. Ama tekrar, ben ne bilirim ki?” ifadelerini kullandı.

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Nisan 2019

​YAZILIM HATASI ÜZERİNDE DURULUYOR

Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı 10 Mart’ta, kalktıktan altı dakika kadar sonra düşmüş ve uçaktaki 157 kişinin tamamı yaşamını yitirmişti.

Geçen yıl ekim ayında Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yine aynı Boeing modeli kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek denize düşmüş, kazada 189 kişi yaşamını yitirmişti.

Boeing, uçaklarda yazılım hatası olduğunu kabul etmiş ve üretimi azaltmaya karar vermişti.

ABD hükümeti, geçtiğimiz günlerde AB'nin, 737 max 8 tipi uçağı nedeniyle büyük bir krize giren Boeing'in Avrupalı rakibi Airbus'a yönelik sübvansiyonlarının kendisine zarar verdiğini belirterek, AB ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamaya hazırlandığını açıklamıştı.