ABD'nin Türkiye'ye seyahat uyarısında 'terörizm, adam kaçırma ve keyfi tutuklama' vurgusu

Washington, Türkiye ile ilgili 'seyahati yeniden gözden geçirin' anlamına gelen '3. seviyeden' uyarısında yaptığı güncellemeleri vatandaşlarına iletti.

'BU BÖLGELER İÇİN 4. SEVİYE'

"Terörizm ve keyfi gözaltına almalar nedeniyle Türkiye'ye seyahati yeniden gözden geçirin. Bazı bölgelerde risk arttı" diyen ABD Dışişleri'nin uyarısında, özellikle 'Suriye ve Irak sınırı yakınındaki bölgelere terörizm ve kaçırılma nedeniyle gidilmemesi gerektiği' kaydedildi.

Bu bölgeler için uyarının '4. seviyeye' çıkarılmış olduğu belirtilip "Seyahat etmeyin" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Terörist gruplar Türkiye'de olası saldırılar için komplo yapmaya devam ediyor. Teröristler hemen hiç uyarıda bulunmadan saldırıp turistik yerleri, ulaştırma merkezlerini, marketlerle alışveriş merkezlerini, yerel yönetim tesislerini, otel, kulüp, restoranları, ibadet yerleri, parklar, büyük spor ve kültür etkinliklerini, eğitim kurumlarını, havaalanlarını ve diğer kamusal alanları hedef alabilir."

© REUTERS / Joshua Roberts ABD Senatosu'ndan yine Türkiye'ye yaptırım tasarısı: Bu seferki gerekçe tutuklu ABD vatandaşları

"Güvenlik güçleri aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu on binlerce kişiyi siyasi itkilere dayanır gözüken yetersiz ya da gizli kanıta dayanarak terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına aldı. ABD vatandaşları Türkiye'den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasaklarına da maruz kaldı."

"ABD hükümetinin Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van's seyahat eden ABD vatandaşlarına acil yardım hizmeti sunma kabiliyeti çok sınırlıdır, dolayısıyla ABD hükümeti çalışanlarınınönceden onay almadan buralara gitmelerini kısıtlamaktadır."