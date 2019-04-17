Venezüella, Küba ve Nikaragua’yı 'sosyalizm yardakçıları' olarak nitelendiren ABD, yeni yaptırımlarını duyurdu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Hazine Bakanlığı, Venezüella Merkez Bankasının, gayrimeşru Maduro rejimine alet olmasını engellemek adına bu bankaya yaptırım kararı aldı. Maduro rejimi, Venezüella'nın mal varlığını yağmalamaya ve hükümet içinde yolsuzluk yapanları zenginleştirmek için hükümet kurumlarını istismar etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
BOLTON 'SOSYALİZM YARDAKÇILARI' DEDİ
Ayrıca Küba istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 5 örgütüne de yaptırım getirildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaptırım listesine Kübalı askerlere ait olduğu Aerogaviota havayolu şirketinin alındığını açıkladı. Söz konusu 3 ülkeyi 'sosyalizm yardakçıları' olarak niteleyen Bolton, Venezüella Merkez Bankasına alınan yaptırım kararının yanı sıra Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'ya 'gizli ödenek' olduğunu öne sürdüğü finans hizmetleri firması Bancorp'a da yaptırım kararı aldıklarının altını çizdi.
Hazine Bakanlığı, Küba istihbaratının finansmanın önemli rol oynayan 'üstü kapalı turizmi' önlemek amacıyla Küba’da yakınları olmayan Amerikalıların bu ülkeye seyahatinin yasaklandığını bildirdi.
Ayrıca ABD vatandaşlarının Küba’ya yaptığı para transferi, çeyrekte bin dolarla kısıtlandı. Yaptırım kararına gerekçe olarak Küba’nın insan hakları ihlalleri ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya verilen destek gösterildi.
ABD'NİN LATİN AMERİKA'YA YAPTIRIM POLİTİKASI
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu sabah, Küba'da 1959 yılında yapılan devrimin ardından ülkedeki Amerikalıların elinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı firmaların dava edilmesinin önündeki yasağın 2 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını bildirmişti. ABD yönetiminin bu kararla Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermekle suçladığı Küba üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı amaçladığı kaydedilmişti.
Nikaragua'ya yönelik de geçen temmuz ayında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, hükümet karşıtı protestoculara karşı şiddetten sorumlu tutulan Nikaragua yetkililerinin vizelerinin iptal edileceği duyurulmuştu.
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