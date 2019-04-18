New York'ta katedral duvarına benzin döken bir kişi gözaltına alındı

New York'un meşhur St. Patrick's Katedrali'ne iki benzin bidonuyla gelerek, benzini katedralin duvarlarına döken bir şüpheli gözaltına alındı.

New York polisi tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Manhattan 5. Cadde'deki St. Patrick's Katedrali'nde bir "olaya" müdahale ettiklerini duyurdu.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, bir emniyet yetkilisi, kiliseye elinde benzin dolu iki bidonla gelerek, benzini katedralin duvarlarına döken bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Şüphelinin New Jersey'de ikamet eden 37 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

'TUTARSIZ VE KAÇAMAK İFADELER KULLANDI'

© AFP 2019 / GEOFFROY VAN DER HASSELT Notre Dame yangını: Savcılığa göre 'kaza', Alman sağına göre 'Hristiyanlığa karşı saldırı'

New York Polis Departmanı'ndan (NYPD) yetkili John Miller, olayla ilgili yaptığı açıklamada gözaltına alınan şüphelinin 'tutarsız ve kaçamak' ifadeleri olduğunu söyledi.

Miller, "Kafasındakinin ne olduğunu ve hangi motivasyonla hareket ettiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayın, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan ve yapıya büyük hasar veren yangının ardından yaşanması dikkati çekti.