New York'ta katedral duvarına benzin döken bir kişi gözaltına alındı

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, bir emniyet yetkilisi, kiliseye elinde benzin dolu iki bidonla gelerek, benzini katedralin duvarlarına döken bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Şüphelinin New Jersey'de ikamet eden 37 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.
'TUTARSIZ VE KAÇAMAK İFADELER KULLANDI'
Miller, "Kafasındakinin ne olduğunu ve hangi motivasyonla hareket ettiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Olayın, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan ve yapıya büyük hasar veren yangının ardından yaşanması dikkati çekti.
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