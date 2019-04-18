Trump'ın danışmanı Fiona Hill Moskova'da temaslarda bulundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi Fiona Hill başkanlığındaki Amerikan heyetinin 16-17 Nisan'da Moskova'da bir dizi görüşme yaptığı belirtildi. Peskov, Hill'in Moskova'ya geldiğini doğruladı.

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Kommersant gazetesinin haberine göre Hill, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir görüşme yaptı.

Hill'in Trump'ın danışmanı sıfatıyla ilk kez Moskova'ya gelmediğinin altını çizen Kommersant, ancak önceki ziyaretlerin ABD tarafının talebi üzerine kamuoyuna açıklanmadığını yazdı.

PESKOV: HILL, UŞAKOV'LA GÖRÜŞTÜ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hill'in Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'la görüştüğünü söyledi.

Hill'in Uşakov'la Kremlin İdaresi'nde ikili ilişkileri ele aldığını kaydeden Peskov, Rusya Devlet Vladimir Putin ile Trump arasında görüşme düzenlenmesinin konuşulup konuşulmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.