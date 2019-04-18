Trump'ın danışmanı Fiona Hill Moskova'da temaslarda bulundu

Hill'in Trump'ın danışmanı sıfatıyla ilk kez Moskova'ya gelmediğinin altını çizen Kommersant, ancak önceki ziyaretlerin ABD tarafının talebi üzerine kamuoyuna açıklanmadığını yazdı.
PESKOV: HILL, UŞAKOV'LA GÖRÜŞTÜ
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hill'in Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'la görüştüğünü söyledi.
Hill'in Uşakov'la Kremlin İdaresi'nde ikili ilişkileri ele aldığını kaydeden Peskov, Rusya Devlet Vladimir Putin ile Trump arasında görüşme düzenlenmesinin konuşulup konuşulmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.
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