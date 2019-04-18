F-35'in Pasifik'e çakılmasının ardından, ABD'den Japonya'ya uçağın sırlarını paylaşma teklifi

ABD yönetimi, 9 Nisan'dan beri Pasifik Okyanusu'nda kaybolan F-35'ini arayan Japonya'ya 40 adetlik siparişini iptal etmemesi için yeni bir teklifte bulundu.

F-35 bilgilerinin Rusya'ya geçebileceği gerekçesiyle Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 almasına karşı çıkan ABD yönetiminin, Japonya'ya ait bir F-35'in Pasifik Okyanusu'na düşmesiyle, yeni endişeleri açık oldu.

Bir yandan Çin'in denize düşen uçağı bulursa F-35 bilgilerini eline geçirebileceğine dair alarm zilleri çaldıran ABD yönetimi, diğer yandan Japonya'nın beşinci nesil F-35'leri başarısız bulup verdiği 40 adetlik siparişi iptal etmemesi için yeni bir teklifle çıkageldi.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri 9 Nisan'dan beri kayıp F-35A ile deneyimli pilotu Akinori Hosomi'yi durduraksız aramaya devam ettiğini duyururken, Pentagon'un uçağın en gizli ayrıntılarını paylaşmaya hazır olduğunu Tokyo'ya ilettiği haberi geldi.

'GÖVDE YAZILIMININ GİZLİ ŞİFRELERİNİ PAYLAŞIRIZ'

Japon hükümeti kaynaklarına dayanan Yomiuri Şimbun gazetesine göre, yeni nesil F-35'lerin ortak üretimini birlikte geliştirmek için Tokyo'ya şu teklifte bulundu:

F-35 gövdesine motor ve füzeler dahil parçaları kontrol etmek için konuşlandırılan yazılımın gizli şifrelerini paylaşmak.

Japon hükümeti kaynakları, kaza öncesinde 40 adet F-35 daha almayı planlamış olan Tokyo'nun Washington'ın teklifiyle ilgili kararını bu yılın sonuna dek alacağını söyledi.

F-35 İLE F-22'Yİ BİRLEŞTİRME ADIMLARI

Buna göre, ortak üretimi planlanan F-35'in halefinde ABD'nin gelişmiş hayalet savaş uçağı F-22'nin gövdesindeki elektronik bileşenleri bulunacak ki, bunları geçen yıl Amerikan savunma sanayi devi Lockheed Martin geliştirmişti.

Bu tekliflerden etkilenmiş gözüen Japon hükümetinden bazı yetkililer, F-35 ile F-22'nin birleştirilmesiyle dünyanın en iyi savaş uçağının yaratılabileceğine dair umutlarını dile getirdi.

Daha önce Japon Savunma Bakanı Takeşi Ivaya, 9 Nisan'daki kazanın ardından, ilkin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin envanterindeki tüm F-35A filosunu uçmaktan men edeceğini söylemişti.

Ama ardından 180 derece dönüş yapan Ivaya, F-35A uçurma ve edinme planlarında bir değişiklik olmadığını duyurdu. Bunu da F-35A politikasını değiştirmelerini gereken 'özel bir enformasyon edinmemeleriyle ve kazanın nedeninin henüz açıklığa kavuşmamasıyla' açıkladı.