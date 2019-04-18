F-35'in Pasifik'e çakılmasının ardından, ABD'den Japonya'ya uçağın sırlarını paylaşma teklifi

Bir yandan Çin'in denize düşen uçağı bulursa F-35 bilgilerini eline geçirebileceğine dair alarm zilleri çaldıran ABD yönetimi, diğer yandan Japonya'nın beşinci nesil F-35'leri başarısız bulup verdiği 40 adetlik siparişi iptal etmemesi için yeni bir teklifle çıkageldi.
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri 9 Nisan'dan beri kayıp F-35A ile deneyimli pilotu Akinori Hosomi'yi durduraksız aramaya devam ettiğini duyururken, Pentagon'un uçağın en gizli ayrıntılarını paylaşmaya hazır olduğunu Tokyo'ya ilettiği haberi geldi.
'GÖVDE YAZILIMININ GİZLİ ŞİFRELERİNİ PAYLAŞIRIZ'
F-35 gövdesine motor ve füzeler dahil parçaları kontrol etmek için konuşlandırılan yazılımın gizli şifrelerini paylaşmak.
Japon hükümeti kaynakları, kaza öncesinde 40 adet F-35 daha almayı planlamış olan Tokyo'nun Washington'ın teklifiyle ilgili kararını bu yılın sonuna dek alacağını söyledi.
F-35 İLE F-22'Yİ BİRLEŞTİRME ADIMLARI
Buna göre, ortak üretimi planlanan F-35'in halefinde ABD'nin gelişmiş hayalet savaş uçağı F-22'nin gövdesindeki elektronik bileşenleri bulunacak ki, bunları geçen yıl Amerikan savunma sanayi devi Lockheed Martin geliştirmişti.
Bu tekliflerden etkilenmiş gözüen Japon hükümetinden bazı yetkililer, F-35 ile F-22'nin birleştirilmesiyle dünyanın en iyi savaş uçağının yaratılabileceğine dair umutlarını dile getirdi.
Daha önce Japon Savunma Bakanı Takeşi Ivaya, 9 Nisan'daki kazanın ardından, ilkin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin envanterindeki tüm F-35A filosunu uçmaktan men edeceğini söylemişti.
Ama ardından 180 derece dönüş yapan Ivaya, F-35A uçurma ve edinme planlarında bir değişiklik olmadığını duyurdu. Bunu da F-35A politikasını değiştirmelerini gereken 'özel bir enformasyon edinmemeleriyle ve kazanın nedeninin henüz açıklığa kavuşmamasıyla' açıkladı.
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