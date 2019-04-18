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15:32 18 Nisan 2019
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    F-35 Lightning II savaş jeti

    F-35'in Pasifik'e çakılmasının ardından, ABD'den Japonya'ya uçağın sırlarını paylaşma teklifi

    © Flickr / ABD Hava Kuvvetleri
    ABD
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    ABD yönetimi, 9 Nisan'dan beri Pasifik Okyanusu'nda kaybolan F-35'ini arayan Japonya'ya 40 adetlik siparişini iptal etmemesi için yeni bir teklifte bulundu.

    F-35
    © AFP 2019 /
    Japonya'da F-35 kayboldu
    F-35 bilgilerinin Rusya'ya geçebileceği gerekçesiyle Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 almasına karşı çıkan ABD yönetiminin, Japonya'ya ait bir F-35'in Pasifik Okyanusu'na düşmesiyle, yeni endişeleri açık oldu.

    Bir yandan Çin'in denize düşen uçağı bulursa F-35 bilgilerini eline geçirebileceğine dair alarm zilleri çaldıran ABD yönetimi, diğer yandan Japonya'nın beşinci nesil F-35'leri başarısız bulup verdiği 40 adetlik siparişi iptal etmemesi için yeni bir teklifle çıkageldi.

    Japonya Öz Savunma Kuvvetleri 9 Nisan'dan beri kayıp F-35A ile deneyimli pilotu Akinori Hosomi'yi durduraksız aramaya devam ettiğini duyururken, Pentagon'un uçağın en gizli ayrıntılarını paylaşmaya hazır olduğunu Tokyo'ya ilettiği haberi geldi.  

    'GÖVDE YAZILIMININ GİZLİ ŞİFRELERİNİ PAYLAŞIRIZ'

    F-35
    © AFP 2019 / Eric Piermont
    Japonya'da kaybolan F-35'in yeri tespit edildi: Pasifik Okyanusu'na düşmüş
    Japon hükümeti kaynaklarına dayanan Yomiuri Şimbun gazetesine göre, yeni nesil F-35'lerin ortak üretimini birlikte geliştirmek için Tokyo'ya şu teklifte bulundu:

    F-35 gövdesine motor ve füzeler dahil parçaları kontrol etmek için konuşlandırılan yazılımın gizli şifrelerini paylaşmak.

    Japon hükümeti kaynakları, kaza öncesinde 40 adet F-35 daha almayı planlamış olan Tokyo'nun Washington'ın teklifiyle ilgili kararını bu yılın sonuna dek alacağını söyledi.  

    F-35 İLE F-22'Yİ BİRLEŞTİRME ADIMLARI

    Buna göre, ortak üretimi planlanan F-35'in halefinde ABD'nin gelişmiş hayalet savaş uçağı F-22'nin gövdesindeki elektronik bileşenleri bulunacak ki, bunları geçen yıl Amerikan savunma sanayi devi Lockheed Martin geliştirmişti.

    Bu tekliflerden etkilenmiş gözüen Japon hükümetinden bazı yetkililer, F-35 ile F-22'nin birleştirilmesiyle dünyanın en iyi savaş uçağının yaratılabileceğine dair umutlarını dile getirdi.

    A new set of software problems may mean yet another series of delays for the F-35 fighter, already the most expensive and troublesome military equipment project in US history.
    © Flickr/ US Air Force
    'F-35'ler, nihai muharebe testleri için uygun bulunmadı'
    TOKYO 'F-35A UÇURMAYIZ' AÇIKLAMASINDAN ÇARK ETTİ

    Daha önce Japon Savunma Bakanı Takeşi Ivaya, 9 Nisan'daki kazanın ardından, ilkin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin envanterindeki tüm F-35A filosunu uçmaktan men edeceğini söylemişti.

    Ama ardından 180 derece dönüş yapan Ivaya, F-35A uçurma ve edinme planlarında bir değişiklik olmadığını duyurdu. Bunu da F-35A politikasını değiştirmelerini gereken 'özel bir enformasyon edinmemeleriyle ve kazanın nedeninin henüz açıklığa kavuşmamasıyla' açıkladı.

    Etiketler:
    F-35, F-35, Japonya, ABD
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