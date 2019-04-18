Mueller raporu nihayet yayımlandı: Trump kampanyasından herhangi birinin Rusya hükümetiyle gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulunamadı

ABD Adalet Bakanı William Barr: "2 yıldır devam eden soruşturma sonucunda özel yetkili savcı Trump’ın kampanyasının ya da başka Amerikalıların Ruslarla işbirliği yaptığına ilişkin bir delil bulmadı."

2016 başkanlık seçimiyle ilgili soruşturmayı aylar süren araştırmaların ardından 23 Mart'ta tamamlamış olan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ABD Başkanı Donald Trump'la ekibinin Rusya ile gizli işbirliği içinde olduğuna dair bir saptamada bulunmadığı raporu nihayet kamuoyuyla paylaşılıyor.

Raporun yayımlanması öncesi açıklama yapan ABD Adalet Bakanı William Barr "Mueller, Trump kampanyasından herhangi birinin Rusya hükümetiyle gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulmadı" dedi.

Soruşturmanın kendisiyle ekibi hakkında hiçbir suçlamada bulunmadan kapanmasını siyasi zafere çevirmiş olan Trump, soruşturma raporunun yayımlanması vesilesiyle Taht Oyunları'na atıf yapan şu paylaşımda bulundu:

"Gizli işbirliği de yargıyı engelleme de yok. (Benden) Nefret edenler ve radikal sol Demokratlar için OYUN BİTTİ."

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