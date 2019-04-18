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21:50 18 Nisan 2019
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    Robert Mueller

    Mueller'ın Rusya raporu: Kanıtlar suçlama için yeterli değil

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    Özel Yetkili Savcı Mueller tarafından hazırlanan 'Rusya soruşturması raporu' kısmen yayınlandı. Mueller raporda, araştırmaları sonucu Trump'ın seçim kampanyası yetkilileri ile 'Rusya hükümetiyle ilişkili kişiler' arasında çok sayıda bağlantı bulduğunu, ancak bulgularının suçlamada bulunulabilecek ölçüde kanıt içermediğini belirtti.

    Mueller raporunun tamamının yayımlanmasının ardından Donald Trump'ın Taht Oyunları atıflı paylaşımı
    © Fotoğraf : Twitter/@realDonaldTrump
    Mueller raporu nihayet yayımlandı: Herhangi bir Amerikalının Rusya'yla gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulunamadı
    ABD Adalet Bakanı William Barr'ın Rusya soruşturmasıyla ilgili Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından hazırlanan rapor hakkında basın toplantısı düzenlemesinin ardından, raporun redakte edilmiş hali yayımlandı.

    Bakanlığın internet sayfasında yayımlanan yaklaşık 400 sayfalık redakte edilmiş raporda Mueller, Trump'ın seçim kampanyası yetkilileri ile 'Rusya hükümetiyle ilişkili kişiler' arasında 'çok sayıda bağlantı bulduğunu', ancak bulgularının suçlamada bulunulabilecek ölçüde kanıt içermediğini belirtti.

    Bakan Barr, "Rus hükümeti başkanlık seçimlerimize müdahale etmeyi amaçladı ancak Mueller’ın raporuna göre, Ruslar Trump ya da onun seçim kampanyası ile herhangi bir gizli iş birliği sağlayamadı" demişti. Raporun kamuya açık versiyonunu Kongreye ileteceğini belirten Barr, Kongreye gönderildikten sonra raporun kopyasının Adalet Bakanlığının internet sitesinde de yayımlanacağını belirtmişti.

    TRUMP: BU BAŞIMA GELEN EN KÖTÜ ŞEY, HAPI YUTTUM

    Donald Trump Beyaz Saray Washington
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump: Neden Mueller'in ekibinde bir tane cumhuriyetçi yok?
    Öte yandan rapor, Trump'ın soruşturmaya bakışına ilişkin ilginç detaylarla Amerikan kamuoyunun dikkatini çekti. Raporda Trump'ın, Mayıs 2017'de Özel Yetkili Savcı olarak Mueller'ın atandığını öğrendiğinde, "Aman Tanrım. Bu çok kötü. Bu benim başkanlığımın sonu. Hapı yuttum. Herkes bana, eğer 'bu özel yetkili savcılardan biri atanırsa bunlar senin başkanlığını mahveder' dedi. Bu soruşturma yıllarca sürer ve ben hiçbir şey yapamam. Bu, başıma gelen en kötü şey." ifadelerini kullandığı belirtildi.

    Raporda ayrıca Trump'ın, dönemin ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'a da bu konuda çok tepki gösterdiği ve "Bunun olmasına nasıl izin verirsin Jeff? Senin görevin beni korumak değil mi?" şeklinde serzenişte bulunduğu kaydedildi.

    'TRUMP SORUŞTURMAYI YÖNLENDİRMEK İSTEDİ ANCAK ETRAFINDAKİ İSİMLER GİRİŞİMLERİ REDDETTİ'

    Rusya Dışişleri Bakanlığı
    © AFP 2019 / ALEXANDER NEMENOV
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    Öte yandan yine Mueller'ın raporunda, Trump'ın Rusya soruşturmasını etkilemek için bazı girişimlerde bulunmak istediği ancak etrafından isimlerin bu girişimleri uygulamayı reddetmesi sayesinde "adaleti engelleme" suçunun gerçekleşmediğine vurgu yapıldı. Raporda, bir dönem Beyaz Saray'da hukuk danışmanı olan Don McGahn'ın, "Trump'ın Mueller'ın kovulması yönündeki isteğine" olumsuz yanıt verdiği ve ardından kendi görevinden istifa ettiği bilgisine yer verildi.

    Amerikan medyası, Mueller'ın 'Trump adaleti engellemek ve soruşturmayı yönlendirmek istedi' şeklindeki çıkarımını manşetlere taşırken, soruşturmadan aklanan Trump'ın 'adaleti engellemek istediğine' işaret edildi.

    Özel Savcı Mueller, yaklaşık 2 yıl süren Rusya soruşturması raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanı'na teslim etmiş, William Barr da ertesi gün Kongreye soruşturma sonuçlarıyla ilgili gönderdiği mektubunda, "Özel Yetkili Savcı'nın soruşturmasında, Trump kampanyasının veya onunla ilişkili herhangi bir kişi veya yetkilinin, 2016 başkanlık seçimlerini etkileme çabasında Rusya ile komplo veya iş birliği yaptığı tespit edilmemiştir. Adalet Bakanlığının bulguları ABD Başkanı'nı tam ve kesin olarak aklıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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    Etiketler:
    2016 ABD Başkanlık Seçimleri, ABD Adalet Bakanlığı, Jeff Sessions, Robert Mueller, Rusya, ABD
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