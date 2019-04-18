Afrika'daki kakao işçisi kadınlar tempo tuttu, Ivanka Trump çılgınca dans etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın 37 yaşındaki kızı ve danışmanı Ivanka Trump, babasının yönetiminin gelişmekte olan ülkelerde kadınların iş sahibi olmaları ve istihdam edilmelerini teşvik etmek için ayırdığı 50 milyon dolarlık programını tanıtmak için 4 günlük Afrika turuna çıktı.
'SENİ SEVİYORUZ'
Kadın kakao çiftçilerine 2 milyon dolar dağıtma girişimi çerçevesinde Adzope kasabasında bir çiftliğe giden ABD Başkanı'nın kızını, kadın çalışanlar 'We Love U' (Seni seviyoruz) yazılı bayraklar ve tezahüratlarla karşıladı.
Davullar çalıp ritm tutup dans eden kadın işçilere beşlik çakan Ivanka Trump, ellerini havaya kaldırıp ritme ayak uydurarak onlarla birlikte dans etti.
Ritme uygun şekilde kalça sallaması dikkatlerden kaçmayan Ivanka, kadınlarla kucaklaşmayı da ihmal etmedi.
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Incredible visit to a cocoa farm in Adzope where women dominate! @USAID & @WCF currently support 138,000 cocoa farmers in West Africa… Today, I’m excited to announce a NEW $2 million public-private partnership that will establish 300+ NEW savings associations, so women farmers can access capital + training programs to support themselves & their families!.. Let’s continue to empower more women in the cocoa industry! #WGDP
Ivanka'ya verilen hediyeler arasında çikolatadan yapılma bir portresi de vardı.
Ivanka, Trump yönetiminin başlangıçta hepi topu 50 milyon dolar bütçe verdiği Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi'ne liderlik ediyor. ABD federal hükümeti, özel sektör ve USAID'in yeni bir fonunun katkıda bulunduğu Girişim'in, 2025'e dek gelişmekte olan ülkelerde 50 milyon kadına yardımcı olmayı hedeflediği açıklandı.
Geçen hafta Trump, 'sayılarla arası çok iyi olduğu' gerekçesiyle kızına Dünya Bankası'nın başına geçmesini teklif ettiğini söylemişti. Ivanka, bu teklife "Beyaz Saray danışmanlığından memnunum" yanıtını verdiğini açıkladı. Trump kızının 'doğal bir diplomat' olduğuna inandığı için ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi olmasını değerlendirdiğini de belirtmişti.
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