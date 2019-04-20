Trump: ABD siyasi tarihindeki en büyük cadı avının sonucu, Rusya'ya gizli anlaşma yapılmadığını gösteriyor

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in raporuna ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki en büyük cadı avı olarak adlandırdığı sürecin sonunda Rusya'ya gizli anlaşma yapılmadığının ortaya çıktığını vurguladı.

Twitter'dan mesaj paylaşan Trump, en başından izin verilmemesi gerekmesine ve raporun Robert Mueller de dahil olmak üzere 13 (18) Kızgın Demokrat tarafından olabildiğinde çirkin bir şekilde yazılmasına rağmen, nihai sonucunda hiçbir anlaşma olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Despite the fact that the Mueller Report should not have been authorized in the first place & was written as nastily as possible by 13 (18) Angry Democrats who were true Trump Haters, including highly conflicted Bob Mueller himself, the end result is No Collusion, No Obstruction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2019

​Yalan haber medyasının Mueller raporunun sonucundan nadiren bahsederek siyasetçileri ve mümkün olduğunca fazla insani kışkırtmak ve kızdırmak için elinden geleni yaptığını kaydeden Trump, Rusya'yla ilgili yalan haberlerin artık sona erdiğini vurguladı.

The Fake News Media is doing everything possible to stir up and anger the pols and as many people as possible seldom mentioning the fact that the Mueller Report had as its principle conclusion the fact that there was NO COLLUSION WITH RUSSIA. The Russia Hoax is dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2019

​Trump, "ABD siyasi tarihindeki en büyük cadı avının nihai sonucu, Rusya'yla hiçbir gizli anlaşma (ve engelleme) olmadığını gösteriyor. Harika!" ifadelerini kullandı.

The end result of the greatest Witch Hunt in U.S. political history is No Collusion with Russia (and No Obstruction). Pretty Amazing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2019

​2016 başkanlık seçimiyle ilgili soruşturmayı aylar süren araştırmaların ardından 23 Mart'ta tamamlayan Mueller'in ABD Başkanı Donald Trump'la ekibinin Rusya ile gizli işbirliği içinde olduğuna dair bir saptamada bulunmadığı raporu dün kamuoyuyla paylaşılmıştı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, "Mueller, Trump kampanyasından herhangi birinin Rusya hükümetiyle gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulmadı" demişti.